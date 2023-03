Ein Schuh für Gewinner: Der neue Motion Pro Padel Schuh von HEAD

Mit dem MOTION PRO PADEL hat HEAD erstmals einen Schuh auf den Markt gebracht, der ausschließlich für den Padel Court konzipiert ist. Ein Schuh für Genießer und Gewinner. Apropos: Mit etwas Glück schickt Euch HEAD zum World Padel Tour Event in Wien.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.03.2023, 15:15 Uhr

© HEAD Der neue Motion Pro Padel von HEAD

Padel ist der Sport der Stunde, immer mehr Courts werden nun auch im deutschsprachigen Raum gebaut. Und da trifft es sich gut, dass HEAD mit dem MOTION PRO PADEL erstmals einen Schuh auf den Markt bringt, der sich exklusiv den Bedürfnissen von Padelspielern widmet. In Zusammenarbeit mit Mondo - dem offiziellen World Padel Tour Rasenanbieter - wurde der Schuh für optimalen Grip in alle Richtungen entwickelt.

Was zeichnet den MOTION PRO PADEL aus? Da ist zunächst einmal das innovative, sternförmige Sohlenprofil das für alle padelspezifischen 360-Grad-Bewegungen konzipiert wurde. Spielertests mit Profis zeigen, dass das Sohlenmuster des MOTION PRO einen perfekten Halt und höchste Performance auf allen Padelbelägen bietet.

Dazu kommt der außergewöhnliche Tragekomfort des Schuhs, für den eine voll elastische Sockenkonstruktion sorgt. Dank der Kombination aus der TPU-Mittelfußbrücke, einem verstärkten Obermaterial und der Lateral Control+ Technologie bietet der Schuh optimale Stabilität und verhindert ein Umkippen bei extremen Bewegungen. Und als besondere Eigenschaft, hält Euch der HEAD MOTION PRO auch noch kühl. Denn dieser Schuh bietet auch ein atmungsaktives Mesh und ein belüftetes Kühlsystem im Mittelfußbereich.

© HEAD Mit dem HEAD Motion Pro Padel auf dem Padel Court voll durchstarten

Dieser Schuh erfüllt genau Eure Ansprüche, egal, ob Ihr Einsteiger oder schon Fortgeschrittene im Padel seid. Und wenn Ihr bei den ganz Großen ein wenig Nachhilfe nehmen wollt, hat HEAD etwas für Euch: nämlich zwei Tickets für den Halbfinal-Tag bei den Vienna Padel Open 2023 am 27. Mai in der Wiener Steffl Arena. Wie Ihr an die Tickets kommt? Einfach unter den Facebook-Post zu diesem Artikel schreiben, wer aktuell Euer Lieblingspartner beim Padel ist - oder, wenn Ihr einen Wunsch frei habt, wäre.