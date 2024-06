"Eine Vision": Macht in Zukunft auch die WTA-Tour Halt in Wien?

Geht es nach Erste Bank-Open-Turnierdirektor Herwig Straka, könnte es in Wien zukünftig auch ein Frauen-Turnier geben.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 11.06.2024, 13:37 Uhr

© GEPA pictures Wien-Turnierdirektor Herwig Straka

In Wien könnte es in absehbarer Zukunft auch Weltklasse-Frauentennis zu sehen geben. Wie Erste Bank-Open-Turnierdirektor Herwig Straka am Montag bei einem Medientermin im Ringturm ankündigte, sei die zeitgleiche Ausrichtung eines WTA-Events in der österreichischen Bundeshauptstadt für ihn mehr als vorstellbar.

“Wir wollen die Damen integrieren. Es ist zur Zeit eine Vision, weil räumlich sind wir mit den Herren schon voll. Aber wir werden schon Akzente setzen”, kündigte Straka an. Konkret sei dieser Plan derzeit noch nicht, “aber es wird hoffentlich schneller kommen als man glaubt”, präzisierte der 58-Jährige im “ORF”-Interview.

Keine Konkurrenz zu Linz

Angesichts der beschränkten Kapazität in der Wiener Stadthalle kann dieses Vorhaben wohl erst nach dem Umzug in die Multifunktionshalle in St. Marx umgesetzt werden. Mit der Fertigstellung des Prestigeprojekts wird wegen erheblicher Verzögerungen allerdings nicht vor 2029 gerechnet.

Als Konkurrenz zum WTA-Event in Linz soll Strakas “Vision” indes nicht verstanden werden, ganz im Gegenteil: “Es wird definitiv im Einvernehmen und in Abstimmung mit Linz sein.” Erste Gespräche zwischen den beiden Turnieren habe es bereits gegeben.

Zverev kommt nach Wien

In Gesprächen befindet sich Straka derzeit auch mit zahlreichen Topstars der Szene. So will der Steirer in diesem Jahr unter anderem Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic und Rafael Nadal zu den Erste Bank Open nach Wien locken.

“Wir haben schon jetzt um die fünf Top-Ten-Spieler fix”, kündigte Straka an. Einer davon ist Alexander Zverev, der zuletzt bei den French Open nur knapp an seinem ersten Grand-Slam-Titel vorbeischrammte. Von den Österreichern darf neben Dominic Thiem auch Joel Schwärzler auf eine Wildcard hoffen.