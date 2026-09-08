Einmal noch Davis Cup! Wawrinka führt die Schweiz in Brasilien an

Stan Wawrinka wird noch ein letztes Länderspiel für die Schweiz hinlegen. Der Champion von 2014 fliegt als Nummer eins seines Landes zum Davis Cup nach Brasilien.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.09.2026, 16:27 Uhr

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© Getty Images Stan Wawrinka beim Davis Cup 2023 in Manchester

Stan Wawrinka nimmt auf seiner Abschiedstour wirklich noch einmal alles mit. Denn wie der Schweizer Tennisverband am heutigen Dienstag bekannt gab, wird Wawrinka das Davis-Cup-Team der Eidgenossen am 18. und 19. September in Brasilien anführen. Captain Severin Lüthi hat darüber hinaus noch folgende Spieler nominiert: Rémy Bertola, Jérôme Kym, Dominic Stricker und Jakub Paul.

Wawrinka hat in seiner Karriere bislang 58 Matches für die Schweiz bestritten, davon 28 gewonnen. Der 41-Jährige wird den Schläger nach Ende dieser Spielzeit an den Nagel hängen, voraussichtlich wird das ATP-Tour-500-Event in Basel Wawrinkas letztes Turnier werden.

Gute Erinnerungen der Schweiz an Brasilien

Auf der Seite der Brasilianer sollte eigentlich Joao Fonseca das Team anführen. Der Youngster musste zuletzt aber verletzt auf die US Open verzichten.

Letztmals trafen die beiden Nationen im September 1992 aufeinander, und zwar Davis-Cup-Halbfinale. Die Schweizer gewannen damals mit 5:0, Marc Rosset und Jakob Hlasek zeichneten für die Punkte verantwortlich. Gespielt wird in Rio de Janeiro in der Farmasi Arena, in der bis zu 15.000 Fans Platz finden. Ob die Ränge auch besetzt sind, wird sicher auch davon abhängen, ob Joao Fonseca auch zum Einsatz kommt.