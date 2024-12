Elena Rybakina: Die Hoffnung ruht auf Goran Ivanisevic

Unter der Ägide von Goran Ivanisevic hofft Elena Rybakina auf eine erfolgreiche Saison 2025.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 26.12.2024, 11:26 Uhr

© Getty Images Elena Rybakina hofft auf ein verletzungsfreies Jahr 2025

Die Saison 2024 war für Elena Rybakina eine ziemlich verkorkste. Verletzungen und Krankheiten sorgten dafür, dass die Kasachin ihre spielerischen Fähigkeiten nur selten vollumfänglich zeigen konnte. Vor dem Beginn der neuen Spielzeit gab sich die 25-Jährige nun zuversichtlich, ihre körperlichen Probleme überwunden zu haben.

“Ich fühle mich körperlich viel besser und hoffe, dass wir hier gut abschneiden können”, meinte Rybakina vor Beginn des United Cup. Kasachstan bekommt es in der Gruppenphase mit Griechenland und Spanien zu tun, das erste Match der neuen Saison wird Rybakina bereits am Freitag gegen Jessica Bouzas Maneiro bestreiten.

Dann wird sich auch erstmals zeigen, an welchen Stellschrauben die Weltranglistensechste in der Off-Season gedreht hat. An Expertise im Trainerteam mangelt es Rybakina freilich nicht, setzt sie doch seit Kurzem auf die Dienste von Goran Ivanisevic. Der Kroate hatte zuletzt äußerst erfolgreich mit Novak Djokovic zusammengearbeitet.

“Goran ist ein lustiger Kerl”

“Wir hatten ein paar Wochen zusammen, Goran ist ein lustiger Kerl“, sagte die Wimbledon-Siegerin von 2022. "Ich kann noch nicht viel über unsere Arbeit sagen, aber wir hatten eine gute Vorbereitung. Es ist noch nicht viel Zeit vergangen, aber ich bekomme bereits Tipps von ihm, wie er sich als Spieler für gewöhnlich vorbereitet hat.”

Die Vorbereitung absolvierte Rybakina in Dubai, wo sie sich gemeinsam mit Ivanisevic auf die neue Spielzeit einstimmte. “Ich lerne jeden Tag etwas dazu”, so die Kasachin. Zeit, das ab Freitag auf dem Matchcourt unter Beweis zu stellen.