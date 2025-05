WTA Madrid: Halbfinale! Aryna Sabalenka ringt Marta Kostyuk nieder

Aryna Sabalenka hat beim WTA-1000-Turnier in Madrid das Halbfinale erreicht. Die Weltranglistenerste rang Marta Kostyuk am Mittwochabend in zwei Sätzen nieder.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 30.04.2025, 22:55 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka zog ins Halbfinale ein

Das war ein hartes Stück Arbeit für Aryna Sabalenka! Die Weltranglistenerste aus Belarus steht beim WTA-1000-Turnier in Madrid nach einem äußerst engen 7:6 (4) und 7:6 (7)-Erfolg über Marta Kostyuk im Halbfinale. Für den Sieg über die Ukrainerin benötigte die 27-Jährige 2:32 Stunden Spielzeit.

Allein der erste Durchgang in der Caja Magica dauerte rund 85 Minuten. In diesem schlug Kostyuk beim Stand von 5:4 zum Satzgewinn auf, Sabalenka wehrte aber einen Satzball ab und durfte wenig später doch noch über den Gewinn des ersten Abschnitts jubeln. Wesentlich einfacher sollte es die Weltranglistenerste auch danach nicht haben.

Im Halbfinale wartet Svitolina

Im zweiten Satz kassierte Kostyuk beim Stand von 5:5 das vermeintlich vorentscheidende Break. Die 22-Jährige steckte allerdings nicht auf, wehrte einen Matchball ab und erzwang neuerlich ein Tiebreak. In diesem hatte Sabalenka - nach einer Regenunterbrechung und der Abwehr von drei Satzbällen - knapp das bessere Ende für sich.

Im Halbfinale am Donnerstag bekommt es Sabalenka mit Elina Svitolina zu tun. Die 30-Jährige hatte in ihrer Viertelfinalbegegnung deutlich weniger Mühe und besiegte Moyuka Uchijima mit 6:2 und 6:1. Das zweite Halbfinale bestreiten Titelverteidigerin Iga Swiaktek und Coco Gauff.

