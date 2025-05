WTA Madrid: Gauff bleibt gegen Andreeva kompromisslos

Bei dem WTA-1000-Turnier in Madrid machte Coco Gauff das Halbfinalmatch gegen Iga Swiatek klar. Die US-Amerikanerin besiegte Mirra Andreeva mit 7:5 und 6:0.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 30.04.2025, 17:06 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Coco Gauff steht nach einem Sieg über Mirra Andreeva im Halbfinale der Madrid Open

Nach einem engen Duell mit Belinda Bencic kämpfte sich die viertgesetzte Coco Gauff ins Viertelfinale des WTA-1000-Turniers in Madrid. Die 20-Jährige erreichte damit bei allen WTA-1000-Turnieren des aktuellen Kalenders das Viertelfinale – mit Ausnahme von Miami.

Auf dem Weg ins Halbfinale musste Gauff an der 18-jährige Mirra Andreeva vorbei - gemeinsam bildeten sie die zweitjüngste Viertelfinalpaarung bei einem WTA-1000-Turnier seit 2009. Andreeva konnte sich in diesem Jahr bereits zwei WTA-1000-Titel sichern und kletterte damit auf Platz sieben der Weltrangliste.

In ihrer insgesamt vierten Begegnung auf der Tour nahm Andreeva ihrer US-amerikanischen Gegnerin zum Auftakt direkt den Aufschlag ab. Gauff kämpfte sich jedoch zurück ins Match, nutzte drei von 11 erspielten Breakchancen und wehrte zwei Satzbälle ab. Mit 7:5 drehte die Grand-Slam-Siegerin den ersten Satz zu ihren Gunsten.

Halbfinale gegen Swiatek

So knapp der erste Durchgang war, so deutlich verlief der zweite. Gauff ließ der souverän spielenden Weltranglistensiebten keine Chance mehr. Bei der 3:0-Führung hatte Gauff 17 der letzten 20 gespielten Punkte gewonnen. Die Dominanz der 20-Jährigen hielt bis zum Schluss an und machte den Sieg mit 6:1 perfekt.

In ihrem ersten Halbfinale des 1000er-Turniers in Madrid trifft Gauff auf Iga Swiatek, die sich heute gegen Madison Keys in drei Sätzen durchkämpfen konnte.

Hier das Einzel-Tableau der Damen