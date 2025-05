WTA Madrid: Swiatek dreht Viertelfinale nach Fehlstart

Titelverteidigerin Iga Swiatek steht nach einer starken Comeback-Leistung im Halbfinale des WTA-1000-Turniers ins Madrid. Die Weltranglistenzweite besiegte Madison Keys mit 0:6, 6:3 und 6:2.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 30.04.2025, 15:00 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Swiatek hatte bisher nicht die leichteste Woche bei dem Sandplatzturnier in Madrid. Zunächst das Drei-Satz-Match gegen Newcomerin Eala und gestern die knappe Achtelfinalpartie gegen Schneider hatten es in sich. Als Titelverteidigerin angereist musste Swiatek im heutigen Viertelfinalmatch an Keys vorbei. Zwar führt die Weltranglistenzweite im direkten Vergleich mit 4:2-Siegen gegen die US-Amerikanerin, bei den diesjährigen Australian Open war Keys allerdings die stärkere Spielerin.

Und auch heute sah es zunächst nach einem Durchmarsch für die Weltranglistenfünfte aus. Mit 6:0 und in unter einer halben Stunde fegte Keys über Swiatek hinweg. Nach dem frühen Schock fand die fünfache Grand-Slam-Siegerin allmählich zu sich und übernahm ebenfalls im Eiltempo die 5:1-Führung. Zwar flammte Keys nochmal auf, Swiatek war aber zu dominant und schloss den zweiten Satz mit 6:3 ab.

Der Anfang des entscheidenden Satzes verlief zunächst ausgeglichen. Beim 2:2 gelang Swiatek dann der Absprung und die Polin übernahm die 5:2-Führung. Den ersten Matchball noch vergebend nutze die Titelverteidigerin die zweite Chance zum Sieg.

Im Halbfinale trifft Swiatek auf die Gewinnerin der Partie Gauff gegen Andreeva.

Hier das Einzel-Tableau der Damen