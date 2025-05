WTA Rabat: Sada Nahimana schreibt Geschichte für Burundi!

Sada Nahimana hat beim WTA-250-Turnier in Rabat für den ersten Hauptfeld-Sieg einer Burundierin gesorgt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 20.05.2025, 23:45 Uhr

© Getty Images Sada Nahimana hat Geschichte geschrieben

Sada Nahimana hat beim WTA-250-Turnier in Rabat Geschichte für ihr Heimatland geschrieben! Die 24-Jährige avancierte mit ihrem 6:3 und 6:2-Erfolg über die Marokkanerin Aya El Aouni zur ersten Spielerin aus Burundi, die auf der WTA-Tour ein Hauptfeld-Match für sich entscheiden konnte.

Nahimana, die sich in Rabat mit Siegen über Luca Udvardy und Carolina Alves durch die Qualifikation gespielt hatte, bekommt es nach ihrem historischen Sieg nun erstmals in ihrer Karriere mit einer Spielerin aus den Top 100 zu tun. Im Achtelfinale wartet auf sie die an Position zehn gesetzte Spanierin Jessica Bouzas Maneiro, die sich ihrerseits zum Auftakt gegen die Österreicherin Julia Grabher behauptet hatte.

Stearns in Rabat doch nicht dabei

Für Nahimana, die in der Weltrangliste aktuell auf Position 267 liegt, scheint Rabat ein besonderer Ort zu sein. Vor zwei Jahren hatte sie in Marokkos Hauptstadt als erste Burundierin einen WTA-Hauptbewerb erreicht, damals erwies sich Jana Fett bei der 0:6 und 4:6-Niederlage als zu stark.

Favoritin auf den Turniersieg in Rabat ist in diesem Jahr die Kolumbianerin Camila Osorio. Titelverteidigerin Peyton Stearns sagte ihre Teilnahme kurzfristig ab, nachdem sie zuletzt beim WTA-1000-Turnier in Rom erst im Halbfinale an der späteren Siegerin Jasmine Paolini gescheitert war.

