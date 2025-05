WTA Rom: Finale! Jasmine Paolini entnervt auch Peyton Stearns

Jasmine Paolini ist mit einem 7:5 und 6:1 gegen Peyton Stearns in das Endspiel des WTA-Tour-1000-Turniers in Rom eingezogen. Dort geht es entweder gegen Coco Gauff oder Qinwen Zheng.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.05.2025, 17:28 Uhr

Jasmine Paolini steht in Rom kurz vor dem Turniersieg

Was für ein Gegensatz am Donnerstagnachmittag auf den Tribünen des Campo Centrale: Zunächst war die Stimmung beim Viertelfinal-Treffen zwischen Tommy Paul und Hubert Hurkacz eher gedämpft, der lauteste Mann im Stadion war Hurkacz-Coach Nicolas Massu. Danach aber drehten die Fans auf: Denn Jasmine Paolini legte wie schon gegen Diana Shnaider auch gegen Peyton Stearns ein bemerkenswertes Comeback hin.

Denn Stearns, die im Laufe des Turniers drei Mal in Folge ein Match im Tiebreak des dritten Satzes gewonnen hat, startete gegen Paolini stark, führte schnell mit 3:0. Und hatte sogar auch Chancen auf das 4:0. Aber Paolini kämpfte sich zurück in die Partie, wehrte Satzbälle ab. Und holte den ersten Durchgang mit 7:5. Damit war der Widerstand von Peyton Stearns schon fast gebrochen. Der zweite Akt ging mit 6:1 an die Lokalmatadorin.

Die Endspielgegnerin wird heute Abend ermittelt. Olympiasiegerin Qinwen Zheng trifft nach ihrem Überraschungserfolg gegen Aryna Sabalenka auf Coco Gauff, die im Viertelfinale wie schon in Madrid gegen Mirra Andreeva gewonnen hat.

