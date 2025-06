WTA Bad Homburg: Iga Swiatek und Jessica Pegula bleiben auf Kurs

Iga Swiatek hat beim WTA-500-Turnier in Bad Homburg wie auch die topgesetzte Jessisca Pegula das Halbfinale erreicht.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 26.06.2025, 21:04 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek gab auch am Donnerstag keinen Satz ab

Das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon beginnt erst am Montag, doch auch in dieser Woche gibt es bei den Frauen schon ganz großes Tennis zu sehen. Allen voran beim WTA-500-Turnier in Bad Homburg, wo am Donnerstag gleich drei Top-Ten-Spielerinnen ins Halbfinale einzogen.

Die topgesetzte US-Amerikanerin Jessica Pegula setzte sich gegen ihre Landsfrau Emma Navarro in einer packenden Begegnung mit 6:4, 1:6 und 6:3 durch. Die Weltranglistendritte trifft in der Vorschlussrunde auf Linda Noskova. Die Tschechin gewann das letzte Match des Tages gegen Youngster Mirra Andreeva mit 6:3 und 6:3.

Swiatek hofft auf zwei Premieren

Im Semifinale der unteren Hälfte wird es die fünffache Grand-Slam-Siegerin Iga Swiatek mit der an Position zwei gesetzten Jasmine Paolini zu tun bekommen. Swiatek siegte am Donnerstag gegen Ekaterina Alexandrova mit 6:4 und 7:6 (5), Paolini schlug Beatriz Haddad Maia mit 7:5 und 7:5.

Mit einem Sieg über Paolini würde Swiatek das erste Rasen-Finale ihrer Karriere sowie ihr erstes Einzel-Endspiel im Kalenderjahr 2025 erreichen. Im Head to Head mit der italienischen Wimbledon-Finalistin von 2024 liegt die ehemalige Weltranglistenerste 4:0 in Führung.

