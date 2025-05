Olympia-Vierte Anna Karolina Schmiedlova ist schwanger

Tolle Nachrichten für Anna Karolina Schmiedlova: Die Slowakin wird zum ersten Mal Mutter.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 01.05.2025, 15:03 Uhr

© Getty Images Anna Karolina Schmiedlova wird in nächster Zeit pausieren

Das Geheimnis, warum Anna Karolína Schmiedlova seit Längerem nicht mehr auf der Tour gespielt hat, ist seit Mittwoch gelüftet: Wie die Slowakin auf Instagram mitteilte, wird sie noch in diesem Jahr zum ersten Mal Mutter. “Ich wollte euch nur wissen lassen, dass der Grund, warum ich im April keine Turniere gespielt habe oder Teil des BJKC-Teams war, meine Schwangerschaft ist”, schrieb die 30-Jährige.

“Es ist eine persönliche Angelegenheit für mich, aber ich wollte dies mitteilen, um jegliche Verwirrung in den kommenden Monaten zu vermeiden. Mein Partner und ich sind sehr glücklich und aufgeregt”, führte Schmiedlova aus. Ihr Partner ist ihr Landsmann und ATP-Profi Lukas Klein, der derzeit im ATP-Ranking auf Position 173 liegt.

Schmiedlova sorgte in Paris für Furore

Schmiedlova, die ihr bislang letztes Match Anfang Februar in der Qualifikation von Doha bestritt, belegt in der Weltrangliste derzeit den 158. Platz. Ihr Karrierehoch von Rang 26 liegt bereits zehn Jahre zurück. Im Laufe ihrer Karriere konnte die Slowakin drei Turniere gewinnen, den bislang letzten Titel holte sie 2018 in Bogota.

Im vergangenen Jahr sorgte Schmiedlova mit dem Erreichen des olympischen Halbfinales für Furore. Nach Niederlagen gegen Donna Vekic und Iga Swiatek sprang für sie aber letztlich keine Medaille heraus. Zuvor hatte die Slowakin auf dem Weg ins Semifinale unter anderem Jasmine Paolini und Barbora Krejcikova besiegt.