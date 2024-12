Elena Rybakina startet mit Vollgas in die neue Saison

Die zweite Jahreshälfte war für Elena Rybakina krankheits- und verletzungsbedingt eher zum Vergessen. Zur neuen Saison stellt sich die Kasachin in vielen Bereichen neu auf und startet mit großen Erwartungen in die neue Spielzeit.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 08.12.2024, 08:30 Uhr

© Getty Images Elena Rybakina hat sich für die neue Spielzeit in vielen Bereichen neu aufgestellt.

Immerhin der letzte Eindruck der diesjährigen Spielzeit passte bei Elena Rybakina. Nach den Niederlagen gegen die Italienerin Jasmine Paolini und Qinwen Zheng aus China verabschiedete sich die Kasachin von den WTA-Finals mit einem Dreisatz-Erfolg gegen Aryna Sabalenka, die sich in dieser Saison zwei Grand-Slam-Titel und die Top-Position in der Weltrangliste zum Jahresende sichern konnte.

Verletzungen und eine angeschlagene Gesundheit machten der 25-jährigen oftmals einen Strich durch die Rechnung und bereiteten den Tennisfans weltweit große Sorgen. Seit Wimbledon bestritt die Championesse von 2022 vor dem Finalturnier in Riad gerade mal das 1000er-Event in Cincinnati und die US Open, wo sie insgesamt nur einen Sieg einfahren konnte.

Dennoch blickt Rybakina optimistisch in die neue Spielzeit. Als neuen Übungsleiter hat die dreifache Saison-Titelträgerin, die im Frühjahr in Brisbane, Mubadala und Stuttgart triumphierte, keinen Geringeren angeheuert als den Kroaten Goran Ivanisevic, der Novak Djokovic zu mehrfachen Grand-Slam-Ehren führte.

Auch ein langgehegtes Defizit beseitigt Rybakina aktuell in Dubai neben ihrer Saisonvorbereitung. Musste die gebürtige Moskauerin nach ihrem Titelgewinn beim Porsche Tennis Grand Prix noch offenbaren, dass sie gar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist um den als zusätzlichen Siegespreis ausgelobten Porsche Taycan 4S Sport Turismo zu bewegen, holt die Kasachin dies aktuell in einer VIP-Fahrschule voller Stolz nach.

Auch optisch präsentiert sich die Weltranglisten-6. in einem neuen Style. In den sozialen Netzwerken wurde die neue Kollektion ihres Ausrüsters präsentiert, welche die aufschlagstarke Rybakina bei den Australian Open 2025 verzieren wird. Sollte die kasachische Billie-Jean-King-Cup-Spielerin bei den ganzen Neuerungen auch noch gesundheitlich voll auf der Höhe sein, wird sie in der neuen Saison mit Vollgas auf die größten Titel der Tour zusteuern.