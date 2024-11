WTA Finals: Rybakina feiert Achtungserfolg gegen Sabalenka

Elena Rybakina hat mit einem 6:4, 3:6 und 6:1 gegen Aryna Sabalenka ihr WTA-Tennisjahr 2024 beendet. Weil sie schon vor diesem Match keine Chance mehr auf einen Platz im Halbfinale der WTA Finals in Riad gehabt hätte.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.11.2024, 18:11 Uhr

© Getty Images Elena Rybakina am Mittwoch in Riad

Schöner Erfolg von Elena Rybakina: Die Kasachin schlug im schon bedeutungslosen letzten Match der Gruppe Purple die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka mit 6:4, 3:6 und 6:1 und beendete ihre Saison auf der WTA-Tour damit einen Sieg. Sabalenka hatte bereits nach ihren beiden Siegen gegen Qinwen Zheng und Jasmine Paolini als Halbfinalistin festgestanden. Durch die Niederlage von Iga Swiatek am Dienstag war darüber hinaus klar, dass Sabalenka das Tennisjahr 2024 als Nummer eins abschließen wird.

Rybakina, die in Zukunft mit Goran Ivanisevic zusammenarbeiten wird, startet in wenigen Tagen noch beim Billie Jean King Cup in Málaga. Für Sabalenka geht es gegen die Zweite der Gruppe Orange weiter. Dies wird sich zwischen Iga Swiatek und Barbora Krejcikova entscheiden.

Kasatkina ersetzt Pegula

Im Match zuvor hatte sich Olympiasiegern Qinwen Zheng mit einem souveränen 6:1 und 6:1 gegen Jasmine Paolini für die Vorschlussrunde qualifiziert. Zheng und Sabalenka nehmen aus der Gruppenphase jeweils 400 Punkte mit, Rybakina und Paolini reisen mit 200 aus Riad ab.

Morgen wird erstmals Daria Kasatkina in Riad aufschlagen. Denn Jessica Pegula musste sich nach zwei Niederlagen aus dem Turnier zurückziehen. Kasatkina spielt am Donnerstag gegen Swiatek.