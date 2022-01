Elfter Titel - Gael Monfils triumphiert in Adelaide

Gael Monfils ist mit einem Turniersieg in das Jahr 2022 gestartet. Der Franzose besiegte im Endspiel des ATP-Tour-250-Events in Adelaide Karen Khachanov mit 6:4 und 6:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.01.2022, 10:15 Uhr

© Getty Images Gael Monfils hat das Jahr 2022 mit einem Titel begonnen

Die harte Arbeit, die Gael Monfils in der Vorbereitung auf die Saison 2022 mit Coach Günter Bresnik auf Teneriffa geleistet hat, zahlt sich schon früh aus. Monfils wurde beim ATP-Tour-250-Turnier in Adelaide seiner Favoritenstellung gerecht, setzte sich im Endspiel gegen Karen Khachanov mit 6:4 und 6:4 durch. Der Russe war als Nummer zwei in das Event gegangen. Für Monfils war es der elfte Karriere-Titel, den letzten hatte er 2020 in Rotterdam geholt. Coach Bresnik ist in Australien nicht mit dabei, Monfils wird von Richard Ruckelshausen betreut.

Das Finale gegen Khachanov verlief in beiden Sätzen bis zum zehnten Spiel ausgeglichen, danach schlug Monfils jeweils als Rückschläger zu. Nach knapp 80 Minuten Spielzeit durfte sich der französische Routinier auch von Ehefrau Elina Svitolina feiern lassen. Khachanov wartet dagegen seit seinem Triumph in Paris-Bercy im Herbst 2018 auf einen Turniersieg.

Der Doppel-Titel in Adelaide ging an eine rein indische Paarung: Ramkumar Ramanathan und Rohan Bopanna gewannen das Finale gegen Ivan Dodig und Marcello Melo mit 7:6 (6) und 6:1.