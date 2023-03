Elina Svitolinas Comeback nimmt Form an

Elina Svitolina wird im April auf die WTA-Tour zurückkehren. Und im Zuge ihres Comebacks auch auf ITF-Ebene zu sehen sein.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 29.03.2023, 19:50 Uhr

© Getty Images Elina Svitolina kehrt im April auf die Tour zurück

Vor fast exakt einem Jahr bestritt Elina Svitolina beim WTA-1000-Turnier in Miami ihr bislang letztes Match auf der Tour. Danach legte die Ukrainerin eine Schaffenspause ein: Zunächst wegen des russischen Angriffskrieges gegen ihr Heimatland, dann aufgrund ihrer Schwangerschaft. Nun ist die 28-Jährige bereit für ihr Comeback.

Bereits Mitte März hatte Svitolina eine Wildcard für das WTA-500-Event in Charleston (3. bis 9. April) angenommen. Am Mittwoch wurde nun bekannt, dass die Bronzemedaillengewinnerin der Olympischen Spiele 2020 danach - ebenfalls dank einer Wildcard - auch beim ITF-W100-Turnier in Oeiras (17. bis 23. April) an den Start gehen wird.

Unterstützung bei ihrem Comeback erhält Svitolina dabei von ihrem neuen Coach Raemon Sluiter, der bereits Kiki Bertens in die Weltspitze führte. Genau dorthin will die ehemalige Weltranglistendritte zurückkehren. Vorerst, das erklärte die Ukrainerin unlängst in einem Interview, habe sie aber keine Erwartungen.

Als Fernziele dienen Svitolina die French Open und Wimbledon. Für einen Platz im Hauptfeld wird die 28-Jährige allerdings auf Wildcards angewiesen sein. Denn in der Weltrangliste ist Svitolina aktuell lediglich auf Position 1081 notiert.