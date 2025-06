Elise Mertens siegt in 's-Hertogenbosch

Die Belgierin Elise Mertens hat das Turnier in 's-Hertogenbosch für sich entschieden.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 15.06.2025, 14:10 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Elise Mertens

Mertens gewann ihr Heimspiel gegen Elena-Gabriela Ruse mit 6:3, 7:6 (5) und holte sich damit den zehnten WTA-Titel ihrer Karriere im Einzel.

Mertens hatte dabei schon mit Break im zweiten Durchgang geführt und Chancen zum 5:3, aber Ruse hielt dagegen und hatte beim 5:4 sogar zwei Satzbälle. Im Tiebreak zog Mertens aber früh davon. Der Titel in 's-Hertogenbosch ist schon der zweite in diesem Jahr nach dem Sieg in Singapur.

“Daheim zu spielen, gibt mir noch mal eine extra Portion Energie”, so Mertens nach dem Match in Richtung der Fans und ihrer Familie, die auch mit vor Ort war.

Mertens war dabei fast schon draußen in 's-Hertogenbosch: Sie hatte im Halbfinale wahnsinnige elf (!) Matchbälle abgewehrt.