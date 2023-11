Ellbogen-OP: Carreno Busta beendet Horror-Jahr

Für Pablo Carreño Busta war 2023 wirklich ein Jahr zum Vergessen. Geplagt von Ellbogenproblemen hat der Spanier immer wieder versucht, in den Turnierrhythmus zurückzukehren. Nun musste sich die ehemalige Nummer 10 der Welt einer Operation unterziehen und hofft auf ein besseres Jahr 2024. Viel dafür braucht es nicht...

Pablo Carreno Busta hat auf Instagram verkündet, dass er sicht am rechten Ellbogen hat operieren lassen. Das ganze Jahr plagen den Spanier bereits Probleme mit dem Ellbogen, bisher hat Carreno Busta eine OP aber stets vermieden.

Im Oktober gab der 32-jährige Carreno Busta beim Challenger-Turnier in Alicante sein lang erwartetes Comeback. Nach seiner Erstrunden-Niederlage in Alicante trat Carreno Busta auch noch beim Malaga Challenger an, wo er sein Auftaktspiel gewann, bevor er im Achtelfinale gegen Mattia Bellucci verlor.

Doch die Probleme am Ellbogen kehrten nach den beiden Turnieren in der Heimat zurück. "Nach einem sehr harten Jahr, in dem ich wegen einer Ellenbogenverletzung nicht an Wettkämpfen teilnehmen konnte, habe ich mich gestern einer Operation unterzogen. Von nun an wird es einige schwierige Monate der Genesung dauern, bis ich auf die @atptour zurückkehren kann. Aber ich freue mich sehr darauf, wieder auf dem Platz zu stehen und das Tennis weiter zu genießen", verkündete Carreno Busta auf Instagram.

Wann er genau auf die Tour zurückkehren will, ließ er offen.