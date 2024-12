Emma Navarro: Anzahl der gewonnen Matches fast verdreifacht

Für Emma Navarro ging es in diesem Jahr steil nach oben. Der erste WTA-Titel und die Zugehörigkeit zu den TopTen stehen als Gesamtbilanz in den Büchern. In einer Kategorie ist die US-Amerikanerin 2024 sogar absolute Spitze.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.12.2024, 11:45 Uhr

© Getty Images Emma Navarro gehört zu den Gewinnerinnen des Jahres 2024.

Emma Navarro legte den Grundstein für ihre bisherige erfolgreichste Saison direkt zu Beginn des Jahres. Im Januar feierte die 23-Jährige in Hobart ihren ersten Titel auf der WTA Tour. Es folgten konstante Leistungen, die ihren Höhepunkt mit dem Halbfinaleinzug bei den US Open und dem anschließenden Sprung unter die besten zehn Spielerinnen der Welt im Ranking.

Ganze 45 Matches konnte Navarro in den vergangenen zwölf Monaten als Siegerin beenden. Noch im vergangenen Jahr war die Ausbeute mit 16 Siegen um fast ein Drittel geringer. Die Differenz von 29 mehr erfolgreichen Matches im vergleich zum Vorjahr ist unübertroffen. Diane Shnaider ist jedoch bei 26 mehr Siegen in diesem Jahr (42) der Weltranglistenachten dicht auf den Fersen gewesen.

Yuan Yue unbemerkte Gewinnerin in 2024

An dritter Stelle in diesem Ranking taucht eine Spielerin auf, die nicht bei allzu vielen Tennisfans auf dem Notizblock vermerkt sein sollte. Yuan Yue feiert zum Jahresende ihren Karrierehöchstwert mit Rang 50. Zu verdanken hat sie das der Steigerung von im Vorjahr sieben auf 29 Siege auf der WTA Tour in diesem kalenderjahr. In Austin holte die 26-Jährige Chinesin im April ihren ersten WTA-Titel. Bei den Grand Slams ist nach vier Erstrundenniederlagen noch deutlich Luft nach oben. Eine erneute Steigerung von 22 gewonnenen Duellen dürfte jedoch hingegen mehr als überraschen.