Emma Raducanu: Analoge Kamera und Tennisbälle immer in der Handtasche

In einem Promovideo für ihren Vertragspartner Dior verrät Emma Raducanu, welche Gegenstände sie ständig bei sich trägt.

von Dennis Heinemann

zuletzt bearbeitet: 12.02.2022, 07:57 Uhr

© Getty Images Für den Ballwurf: Raducanu hat immer einen Tennisball in der Tasche

So viele Dinge wie Emma Raducanu in diesem Werbevideo aus ihrer kleinen weißen Dior-Handtasche zaubert, passen sicherlich nicht hinein. Aber gut, darum geht es nicht. Für uns Tennisfans ist es vielmehr ein wirklich interessanter Einblick in die Alltagswelt der 19-jährigen Engländerin. Es geht um Ingwer-Shots, Kopfhörer, Pfefferminz-Drops und vieles mehr.

Zuerst zeigt die aktuelle 13 der Welt eine analoge Kamera: „Es ist die erste Sache, die ich immer bei mir trage. Ich liebe es, dass ich die Fotos nicht sofort überprüfen kann. So kann ich wirklich im Moment sein.“ Es folgen unter anderem zwei Reisepässe – Kanada und England – und eine Medaille von einem der ersten Turniere, das Raducanu gewinnen konnte. Sie scherzt: „Ich glaube die große Trophäe von den US Open würde hier nicht reinpassen.“

„Ich trainiere ständig meinen Ballwurf“

Interessant ist auch, dass die US Open Gewinnerin von 2021 ständig einen Tennisball dabei hat, um immer und überall ihren Ballwurf üben zu können. Außerdem zieht sie eine nagelneue Balldose aus der Tasche und sagt: „Die Leute glauben wir sind Freaks, aber der Geruch und das Geräusch von neuen Bällen ist so befriedigend.“ Und mal ehrlich – das Gefühl, eine neue Packung aufzureißen, kennen wir doch alle.