Emma Raducanu heizt Gerüchteküche um mögliche Beziehung an

Weltweit träumen viele Tennisfans vom neuen Traumpaar mit Emma Raducanu und Carlos Alcaraz. Diese Hoffnungen haben aufgrund eines Instagram-Posts der Britin einen leichten Dämpfer erhalten.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 03.09.2025, 13:27 Uhr

© Getty Images Ein Instagram-Post von Emma Raducanu dämpft die Hoffnungen der Tennis-Communitiy auf eine Beziehung mit Carlos Alcaraz.

Entertainment pur war geboten, als die Grand-Slam-Champions Emma Raducanu und Carlos Alcaraz im neuformierten Mixed-Wettbewerb der US Open 2025 an den Start gingen. Trotz der deutlichen 2:4, 2:4-Niederlage gegen ihre Profi-Kolleg:innen Jessica Pegula und Jack Draper, die sich vom Ergebnis für die Traditionalisten immer noch äußerst ungewohnt liest, verbreitete das neue Traumpaar mit strahlenden Gesichtern beste Laune und heizte die Gerüchteküche damit ordentlich an. Nur allzu gerne hätten die weltweiten Tennisfans die Bestätigung bekommen, dass die beiden auch über den Tennisplatz hinaus eine Paarung darstellen.

Schon nach Bekanntwerden des gemeinsamen Antretens ging die Phantasie mit der Tennis-Community durch, ob da schon länger etwas am Laufen sein könnte. Die erste Ernüchterung erfolgte in Wimbledon bei einer Pressekonferenz der Britin, als sie den Kontakt der beiden lediglich als „gute Freunde“ beschreib.

Nach ihrem Ausscheiden bei den US Open, wo die Britin an ihren Überraschungs-Coup 2021 mit dem Titelgewinn anknüpfen wollte, sich jedoch in der dritten Runde eine heftige Klatsche gegen die Kasachin Elena Rybakina einfing, setzte es bezüglich der erhofften Partnerschaft mit Alcaraz einen nächsten Dämpfer.

Auf Instagram postete die 22-Jährige Fotos von ihrem Aufenthalt in New York, mit denen sie sich unter anderem auch bei ihrem lokalen Hotel-Partner bedankte. Dabei wurde sie auf mehreren Fotos mit einem männlichen Begleiter gesichtet, der nun Spekulationen um eine Partnerschaft mit der Weltranglisten-36. auslöste. Es handelt sich dabei um Benjamin Heynold, der gemeinsam mit Raducanu im Junioren-Bereich aktiv war, jedoch nicht den Sprung auf die Herren-Tour machte. Die Info, ob sich der Begleiter in New York tatsächlich als neuer Partner der gebürtigen Kanadierin herausstellen wird, wird sich weltweit auf jeden Fall immensem Interesse erfreuen.