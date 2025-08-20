US Open Mixed: Pegula und Draper ziehen den Stars den Stecker

Jessica Pegula und Jack Draper stehen im Halbfinale des Mixed-Wettbewerbs der US Open. Im neuen Format setzte sich das Duo zuerst gegen Emma Raducanu und Carlos Alcaraz durch, anschließend mussten Mirra Andreeva und Daniil Medvedev am Netz gratulieren.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 20.08.2025, 00:55 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jessica Pegula und Jack Draper feierten am Dienstag zwei Siege im Mixed der US Open.

Nachdem nach New Yorker Zeit am Nachmittag mit Iga Swiatek und Casper Ruud sowie den Titelverteidigern Sara Errani und Andrea Vavassori die ersten Halbfinalisten feststanden, spielten anschließend die nächsten acht Doppel um die letzten zwei Tickets für die Runde der Top vier.

Im Best-of-Three-Format mit bis zu vier Spielen pro Satz setzten sich Jessica Pegula und Jack Draper zuerst gegen das hochgehandelte Team aus Emma Raducanu und Carlos Alcaraz durch. Dem 4:2, 4:2 folgte dann später ein noch deutlicheres 4:1, 4:1 gegen Mirra Andreeva und Daniil Medvedev, die zuvor Novak Djokovic mit seiner Partnerin Olga Danilovic besiegten.

Collins und Harrison überraschen

Das vierte Halbfinalduo bilden überraschend Danielle Collins und Christian Harrison, die erst durch die Absage von Jannik Sinner (mit Katerina Siniakova) kurzfristig in das auf 16 Paare begrenzte Feld rutschten. Nach dem Sieg gegen Belinda Bencic und Alexander Zverev ging es im reinen US-Viertelfinale gegen Taylor Townsend und Ben Shelton ebenfalls positiv für das nachgerückte Paar aus. 4:2, 5:4(2) gewannen Collins/Harrison und spielen am Mittwoch im Halbfinale gegen Sara Errani und Andrea Vavassori.

Die längste der 12 Partien spielten an diesem Tag übrigens Naomi Osaka und Gael Monfils gegen die siegreichen Caty McNally und Lorenzo Musetti. 68 Minuten dauerte das Match, das 5:3, 4:2 endete. Die kürzeste Partie auf dem Weg zum Titelpreisgeld von über einer Million US-Dollar spielten Pegula und Draper gegen Andreeva/Medvedev in nur 36 Minuten.

Das Tableau im Mixed-Doppel

Der Spielplan am Dienstag