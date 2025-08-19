US Open Mixed: Swiatek und Ruud bereits im Halbfinale

Iga Swiatek zeigt einen Tag nach ihrem Triumph beim WTA 1000er-Turnier keine Anzeichen von Müdigkeit. Beim neuen Mixedwettbewerb der US Open steht die Polin mit ihrem Partner Casper Ruud nach zwei Siegen bereits im Halbfinale.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 19.08.2025, 21:04 Uhr

© Getty Images Casper Ruud und Iga Swiatek stehen bereits im Halbfinale des neuen Mixed-Wettbewerbs bei den US Open.

Zwischen dem ersten Aufschlag beim Endspiel in Cincinnati und dem ersten Ballwechsel im neugestalteten Mixed-Wettbewerb der US Open lagen keine 18 Stunden. Und doch spielte Iga Swiatek an der Seite von Casper Ruud groß auf. Das Team steht nach zwei Siegen sogar schon im Halbfinale des Wettbewerbs und ist noch zwei weitere Siege vom Titel entfernt.

In der Mittagszeit starteten Swiatek und Ruud zunächst gegen Madison Keys und Frances Tiafoe. Im verkürzten Format siegte die polinisch-norwegische Kombination 4:1, 4:2 in schlanken 39 Minuten. Kurz darauf ging es weiter gegen Caty McNally und Lorenzo Musetti, die zum Auftakt Gael Monfils und Naomi Osaka in zwei kurzen Sätzen besiegen konnte. Auch hier behielten Swiatek und Ruud mit 4:1, 4:2 klar die Oberhand und buchten das Halbfinalticket für den morgigen Mittwoch.

Titelverteidiger Errani/Vavassori ebenfalls im Halbfinale

Neben den beiden Einzelhelden sind auch die Titelverteidiger bereits in der Runde der letzten Vier. Sara Errani und Andrea Vavassori zeigten in zwei Matches ihr Können und bewiesen, warum sie im letzten Jahr den Titel holten. Einem 4:2, 4:2 gegen Elena Rybakina und Taylor Fritz folgte ein 4:1, 5:4(4) gegen Karolina Muchova und Andrey Rublev.

Während also die ersten beiden Halbfinalduos feststehen, steigen die anderen Teams erst anschließend in das Turnier ein. Auch Alexander Zverev wird an der Seite von Belinda Bencic aufschlagen. Ursprünglich war als gegenerische Paarung Katerina Siniakova an der Seite von Jannik Sinner vorgesehen. Doch Sinner verzichtete wie erwartet auf eine Teilnahme.

Halbfinale und Endspiel werden am Mittwoch ausgespielt. Die Siegerpaarung erhält eine stattliche Summer von einer Million US-Dollar.

