US Open: Offiziell! Jannik Sinner verzichtet auf Start im Mixed-Doppel

Jannik Sinner hat seine Teilnahme an der Mixed-Konkurrenz der US Open erwartungsgemäß abgesagt. Damit müssen sich Alexander Zverev und Belinda Bencic auf einen neuen Auftaktgegner einstellen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 19.08.2025, 16:12 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner gönnt sich eine Pause

Diese Nachricht kommt nicht sonderlich überraschend: Nach seiner Aufgabe im Finale des ATP-Masters-1000-Turniers von Cincinnati wird Jannik Sinner nicht in der Mixed-Konkurrenz der US Open antreten. Der Weltranglistenerste aus Italien hätte im runderneuerten Wettbewerb an der Seite der Tschechin Katerina Siniakova gespielt.

Sinner hatte in Cincinnati nach dem nur 23-minütigen Endspiel gegen Carlos Alcaraz über gesundheitliche Probleme geklagt und damit vor dem letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres Fragen aufgeworfen. Die Titelverteidigung in New York hat der Weltranglistenerste offenbar dennoch fest im Blick. “Ich werde bereit sein, alles zu geben. Jetzt ein paar Tage Erholung, dann geht es wieder zurück an die Arbeit, und hoffentlich sind wir dann bereit”, ließ Sinner noch am Montag wissen.

Auftaktgegner für Bencic/Zverev steht noch nicht fest

Bis zum Turnierstart im Einzel bleiben Sinner noch einige Tage Zeit, der Startschuss fällt am Sonntag. Die Auftaktpartie in der Mixed-Konkurrenz hätten Siniakova/Sinner bereits am Dienstag bestritten. Gegner der beiden wären der Deutsche Alexander Zverev und dessen Schweizer Partnerin Belinda Bencic gewesen.

Auf wen Bencic/Zverev stattdessen in der ersten Runde treffen, steht noch nicht fest. Bei einem Auftakterfolg bekäme es das Duo - ebenfalls noch am Dienstag - mit Taylor Townsend/Ben Shelton oder Amanda Anisimova/Holger Rune zu tun.

