Emma Raducanu - nicht ganz fair, nicht ganz fein?

Die Absage von Emma Raducanu für das Mixed-Doppel an der Seite von Andy Murray ist nicht nur auf wohlwollendes Verständnis gestoßen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 06.07.2024, 21:42 Uhr

© Getty Images Tja, kann Emma Raducanu wieder alle britischen Tennisfans hinter sich vereinen?

So schnell kann es manchmal gehen im Sport: Da wusste Emma Raducanu nach ihrem überzeigenden Erfolg gegen Maria Sakkari in Runde drei in Wimbledon noch die gesamte Tennisnation hinter sich - und wenige Stunden später bröckelt diese Phalanx bereits wieder.

Was war passiert? Am Samstag sei sie mit Schmerzen im Handgelenk aufgewacht, so Raducanu in den sozialen Medien. Und habe dessentwegen entscheiden, nun doch nicht mit Andy Murray im Mixed anzutreten. Diese Absage kam aber so spät, dass Sir Andy keine Möglichkeit mehr hatte, eine Ersatzpartnerin zu finden. Mutter Judy Murray war nicht amüsiert.

Raducanu mit günstiger Auslosung

Nun könnte man aber auch andererseits fragen: Wie hätte es denn umgekehrt ausgesehen? Wäre Andy Murray das Risiko eingegangen, in einem Wettbewerb, der sportlich nicht die allerhöchste Anerkennung genießt (außer vielleicht bei Olympia - aber dort gibt es ja Medaillen), den Erfolg im Einzel zu gefährden? Vielleicht. Eher aber nicht.

Und so wahnsinnig viele Matches hat Emma Raducanu nach ihrer Verletzungspause am Stück ja auch noch nicht gespielt. Da ist es schon einigermaßen verständlich, dass sie sich voll auf ihre Achtelfinal-Partie gegen die neuseeländische Außenseiterin Lulu Sun konzentrieren will. Und eines ist klar: Sollte Raducanu zu einem ähnlichen Run wie 2021 in new York City ansetzen - und die Sterne bzw. die Auslosung stehen nicht ziemlich günstig - dann werden ihr auch die britischen Fans vollumfänglich verzeihen, dass sie einen zweiten feierlichen Abschied von Andy Murray vermasselt hat.

