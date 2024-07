Emma Raducanu und Sami Khedira - Treffen der Porsche-Markenbotschafter in Wimbledon

Beim Porsche Tennis Grand Prix hat Emma Raducanu Sami Khedira nach Wimbledon eingeladen. Am Mittwoch war der Fußball-Weltmeister von 2014 an der Londoner Church Road und hat den Zweitrundensieg seiner Porsche-Markenbotschafter-Kollegin beim wichtigsten Grand-Slam-Turnier des Jahres live miterlebt.

von PM

zuletzt bearbeitet: 05.07.2024, 12:37 Uhr

© Porsche Emma Raducanu und Sami Khedira in Wimbledon

„Emma hat ein grandioses Match gespielt, und das nicht nur vom Ergebnis her. Sie hat unfassbare gute Schläge gezeigt“, meinte der Porsche-Markenbotschafter und Tennisfan nach dem souveränen 6:1, 6:2 der 21-jährigen Britin gegen die erfahrene Belgierin Elise Mertens auf Court 1 im altehrwürdigen All England Lawn Tennis and Croquet Club. „Durch die Verbindung zu Porsche ist ein ganz besonderer emotionaler Bezug da. Ich habe mich sehr gefreut, dass Emma ein so starkes Match gespielt und alle ihre Fans glücklich gemacht hat. Die Stimmung war unglaublich.“

Den Tag beim bedeutendsten Tennisturnier der Welt hat er genossen. „Wimbledon ist sehr speziell mit seiner großen Tradition und der tollen Atmosphäre. Es ist ein großes Privileg, auf der Anlage sein zu dürfen“, sagte der Fußball-Weltmeister von 2014, bevor er Emma Raducanu bei einer kurzen Begegnung persönlich zu ihrem Sieg gratulierte. Den Aufstieg der Porsche-Markenbotschafterin hat er verfolgt, doch es war das erste Match, das er von ihr live gesehen hat. Für ihn ist sie „eine super sympathische Spielerin mit einer sehr positiven Ausstrahlung. Sie ist nicht nur eine gute Taktikerin, sondern hat auch sehr viel Eleganz in ihrem Spiel und ein großes Repertoire der verschiedensten Schläge. Es hat riesigen Spaß gemacht, ihr zuzuschauen.“

Um jeden Ball kämpfen

Emma Raducanu lebt in Wimbledon ihren Traum. „Ich bin überglücklich, dass ich hier spielen kann und bin allen so dankbar für die großartige Unterstützung“, sagte die Lokalmatadorin nach ihrem Match. In der dritten Runde trifft sie auf Porsche Friend Maria Sakkari, die an Nummer 9 gesetzte Griechin. Auf die Frage nach ihren Erwartungen sagte Emma Raducanu: „Ich habe keine Erwartungen, was meine Ergebnisse betrifft. Ich habe nur die Erwartung an mich selbst, auf den Platz zu gehen und alles zu geben, um jeden Ball zu kämpfen und mich nicht zu enttäuschen.“

In der dritten Runde eines Grand-Slam-Turniers stand Emma Raducanu zuletzt 2021 bei den US Open – und holte danach sensationell den Titel.