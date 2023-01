Emotionales Video: Feliciano Lopez kündigt Abschied 2023 an

Dauerbrenner Feliciano Lopez wird in diesem Jahr seine professionelle Laufbahn beenden. Das kündigte der Spanier in einem emotionalen Video über die sozialen Medien an.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 02.01.2023, 12:10 Uhr

Feliciano Lopez wird seine Laufbahn 2023 beenden

Feliciano Lopez ist mit Sicherheit einer jener Namen, die den Tennissport in den vergangenen zwei Jahrzehnten maßgeblich geprägt haben. Wenn auch nicht mit den ganz großen Titelgewinnen, sehr wohl aber mit einer beeindruckenden Konstanz und Persistenz. Bestes Beispiel: Bei sage und schreibe 81 Grand-Slam-Turnieren in Serie stand der Spanier bis Wimbledon in diesem Jahr im Hauptfeld. Eine unglaubliche Serie, die bei den US Open 2022 ihr Ende fand.

Und so tut es nun langsam, aber sicher auch die gesamte professionelle Laufbahn des 41-Jährigen. Der Spanier meldete sich am Silvestertag über die sozialen Medien mit einem rührenden Video zu Wort, um seine Fans über etwas zu unterrichten, "wovon die meisten Athleten glauben, dass es niemals kommt." Nach über 20 Jahren als professioneller Tennisspieler wird der Veteran seine Laufbahn 2023 beenden.

Feliciano Lopez kündigt Abschiedstournee an

Nicht aber, ohne würdig Abschied zu nehmen. Feliciano Lopez plant, seine Karriere bei einigen Turnieren ausklingen zu lassen, die ihm in seiner Laufbahn viel bedeuteten. "Der Traum eines jeden Tennisspielers ist es, sich auf dem Tennisplatz verabschieden zu können, und deshalb werde ich nächstes Jahr einige Turniere spielen, um meine Karriere zu beenden", sagte der Spanier.

Jedenfalls wird es ein Abschied mit großem Wehmut, wie Lopez bereits jetzt betonte: "Ich habe immer gedacht, dass es ein Leben nach dem Tennis gibt, aber jetzt - wo der Moment näher kommt - beginne ich, zu realisieren, wie sehr ich es vermissen werde", so Lopez. "Tennis hat mir alles im Leben gegeben, viel mehr als der fünfjährige Junge sich hätte erträumen können, als sein Vater eines Weihnachten ihm einen hölzernen Schläger in die Hände gegeben hat."

Gleichwohl sei der Spanier nun aber auch erfüllt mit Dankbarkeit - insbesondere gegenüber all jenen Wegbegleitern, die den 41-Jährigen über mehr als zwei Jahrzehnte Spitzentennis begleitet haben. "Es war die beste Universität, die es gibt. Ich nehme unzählige schöne Dinge mit mir", sagte der Spanier. In seiner Laufbahn konnte Feliciano Lopez fünf Davis-Cup- und sieben ATP-Titel gewinnen. In der Weltrangliste kletterte der Spanier bis auf Platz zwölf.