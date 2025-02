Endspiele am Donnerstag und Montag? Montreal und Cincinnati lassen grüßen

Die großen Hartplatzturniere im Sommer 2025 warten mit neuen Daten auf.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.02.2025, 17:42 Uhr

© Getty Images Jessica Pegula hat 2024 in Toronto den Titel geholt - in diesem Jahr spielen die Frauen in Montreal

Früher mal, vor ungefähr ein paar hundert Jahren also, war ja alles besser. Angeblich. Eines stand jedoch ziemlich felsenfest: Endspiele von Tennisturnieren finden an einem Sonntag statt (dass Wimbledon hierbei lange eine Ausnahme war, soll indes nicht unerwähnt bleiben). Nun haben sich einige Turniere in den letzten Jahren ein wenig angepasst, den großen Finaltag schon auf den Samstag gelegt: Das gilt vor allem für die Events vor den Grand-Slam-Turnieren, die ab dem Sonntag den Spielbetrieb für das Hauptfeld aufnehmen. Und ja: Auch in Kitzbühel wird schon am Samstag finalisiert, schließlich möchte man die nach Hartplatztennis gierenden Tennisprofis nicht von einer frühen Anreise nach Nordamerika abhalten.

Apropos: Eben dort werden die beiden 1000er in Kanada und Cincinnati diesmal ja ausgedehnt wie der Teig eines gezogenen Apfelstrudels. Weil die ATP und die WTA ganz dringend mehr Einnahmen generieren müssen. Und dafür in Kauf nehmen, dass kleinere Turniere leiden. Und übrigens auch, dass das Feedback aus Spielerkreisen eher so semi ist. Auch für die Fans gibt es in der ersten Saisonhälfte bald nur noch ein ATP-Masters-1000-Event, wo man für sein Geld ordentliche Viertelfinal-Action an einem Tag bekommt: nämlich Monte-Carlo (das ja eigentlich gar nicht in diese Kategorie gehört).

Die Frauen sind in diesem Jahr in Montreal dran, beginnen ihre Hauptfeld-Matches am Montag, dem 28. Juli. So weit, so gut. Dass die Siegerin dann am übernächsten Donnerstagabend ermittelt wird: na, ja. Gleichzeitig geht dann aber auch schon der Spielbetrieb in Cincinnati los. Offenbar reichen dort aber die Kapazitäten auch nicht, um ein klassisches Sonntagsfinale hinzubekommen. Eben dieses wird nun am Montag, dem 18. August, ausgetragen.

Das ist dann auch streng genommen schon jene Woche, in der sechs Tage später die US Open 2025 beginnen.