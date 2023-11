Erfolgsduo Krejcikova/Siniakova geht getrennte Wege

Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova werden im Jahr 2024 nicht mehr gemeinsam auf der Tour antreten.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.11.2023, 18:25 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Katerina Siniakova und Barbora Krejcikova gehen getrennte Wege

Die Saison 2024 wirft bereits ihre Schatten voraus: Wie vor wenigen Tagen bekannt wurde, werden Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova im kommenden Jahr nicht mehr als Doppelteam fungieren. Die beiden Tschechinnen, die als Juniorinnen erstmals zusammengespielt hatten, entschieden sich nach äußerst erfolgreichen Jahren für eine Trennung.

Krejcikova/Siniakova erreichten nicht nur Weltranglistenposition eins, sondern gewannen zusammen auch sieben Grand-Slam-Titel (2x Australian Open, 2x French Open, 2x Wimbledon, 1x US Open) sowie olympisches Gold in Tokio. Einen gemeinsamen Auftritt bei den kommenden Sommerspielen in Paris wollten die beiden nicht ausschließen.

"Wir haben uns darauf geeinigt, ab der nächsten Saison nicht mehr zusammen zu spielen. Ich wollte eine kleine Veränderung. Ich denke, eine Pause könnte uns gut tun", erklärte Siniakova. Krejcikova gab an, die Entscheidung ihrer bisherigen Partnerin zu "akzeptieren".

Auf der Tour wird Krejcikova im kommenden Jahr voraussichtlich mit Laura Siegemund spielen, Siniakova könnte an der Seite von Storm Hunter angreifen.