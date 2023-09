Erst Davis Cup, dann Klopp und Co. - bei Neal Skupski jagt ein Highlight das andere

Neal Skupski hat gerade richtig Spaß. Nachdem der Doppelspezialist maßgeblich dafür gesorgt hat, dass Großbritannien an der Davis-Cup-Finalrunde in Málaga teilnehmen darf, besuchte Skupski nun auch das Trainigszentrum des FC Liverpool, seines bevorzugten Fußballvereins.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.09.2023, 08:11 Uhr

© Getty Images Neal Skupski am Sonntag in Manchester

Die vergangene Davis-Cup-Woche in Manchester brachte neben sportlichen Höhen (frag nach bei den Briten) und ein paar atmosphärischen Tiefen (frag nach bei Stan Wawrinka) auch die Erkenntnis, dass Thanasi Kokkinakis ein fan des FC Chelsea ist. Und sich nicht gescheut hat, dies in jener Stadt zu deklarieren, in der United in Sachen Fans wohl die Übermacht hat, in der City aber sportlich ganz klar den Ton angibt.

Neal Skupski wurden ähnliche Fragen gar nicht erst gestellt. Vielelicht, weil es in Großbritannien zum Allgemeinwissen zählt, dass der aktuelle Wimbledon-Champion im Doppel (an der Seite von Wesley Koolhof) dem FC Liverpool zuspricht. Skupski jedenfalls hat am Sonntagabend gemeinsam mit Danny Evans die Halle in Manchester zum Beben gebracht. Die beiden Briten wehrten gegen Nicolas Mahut und Edouard Roger-Vasselin vier Machtbälle ab, bevor sie das entscheidende Doppel doch noch im Tiebreak des dritten Satzes gewannen.

Zwei Tage danach durfte sich Skupski dann selbst als Zuschauer freuen. Beim Besuch des Trainingszentrums des FC Liverpool nämlich. Kurz vor der Abreise nach Österreich, wo die Mannschaft von Jürgen Klopp am gestrigen Donnerstag nach anfänglichen Schwierigkeiten doch noch recht sicher mit 3:1 gewann, gab sich die Mannschaft alle Mühe, dem prominenten Tennis-Gast einen interessanten tag zu bieten.

Mit Erfolg, wie sich an der Reaktion Skupskis zeigte. "Ich war zu Beginn sehr nervös, aber das gesamte Team und der Trainer haben mich herzlich empfangen und es uns von der ersten Minute an einfach gemacht, uns wie zuhause zu fühlen. Das ist etwas, was ich bis zum Ende meines Lebens in bester Erinnerung behalten werde."