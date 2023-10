tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open 2023 live: Alexander Zverev vs. Sebastian Ofner im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Sebastian Ofner treffen in der ersten Runde des ATP-Tour-500-Turniers in Wien aufeinander. Das Match gibt es ab 17:30 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV und ServusTV On (in Österreich), bei Sky (in Deutschland) und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.10.2023, 22:05 Uhr

Es wird die dritte Begegnung zwischen Zverev und Ofner werden, die erste, die nicht bei einem Grand-Slam-Turnier stattfindet. 2017 in Wimbledon und 2022 in Roland garros hatte sich jeweils Alexander Zverev sicher durchgesetzt.

Während Ofner in Wien ohne großen Druck aufspielen kann, geht es für die deutsche Nummer eins darum, den Startplatz für die ATP Finals in Turin abzusichern.

Zverev vs. Ofner - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Sebastian Ofner gibt es ab 17:30 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV und ServusTV On (in Österreich) und bei Sky (in Deutschland).

Hier das Einzel-Tableau in Wien