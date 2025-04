tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Zverev bestätigt Start, auch Sinner und Djokovic sollen kommen

Die Erste Bank Open werden auch im Jahr 2025 wieder mit einem starken Teilnehmerfeld aufwarten. Alexander Zverev wird definitiv in Wien spielen, zudem will Turnierboss Herwig Straka die beiden Topstars Jannik Sinner und Novak Djokovic nach Österreich holen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.04.2025, 18:55 Uhr

Festgestanden war es schon Ende 2024, am Rande des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte-Carlo hat Alexander Zverev seinen geplanten Start bei den Erste Bank Open in Wien (20. bis 26. Oktober) nun noch einmal bestätigt. Damit wird der Deutsche in diesem Jahr zum bereits sechsten Mal in der österreichischen Bundeshauptstadt aufschlagen.

“Wenn ich in Wien bis zum Ende meiner Karriere eingeladen werde, würde ich mich darüber freuen. Ich hoffe, dass ich die nächsten zehn Jahre dort auch mitspielen kann”, sagte Zverev, der das ATP-500-Turnier in der Wiener Stadthalle 2021 gewinnen konnte. Aktuell läuft es für den 27-Jährigen hingegen alles andere als Wunsch, in Monte-Carlo kassierte er am Dienstag neuerlich eine frühe Niederlage.

Kommen Sinner und Djokovic?

In Wien wird Zverev voraussichtlich nur einer von vielen Stars sein. Turnierdirektor Herwig Straka will fünf Top-Ten-Spieler in die Stadthalle holen, heiße Kandidaten sind etwa Titelverteidiger Jack Draper und Taylor Fritz. Und auch der Weltranglistenerste Jannik Sinner soll 2025 wieder nach Wien kommen. “Sinner zu holen, ist für uns ein ganz großes Ziel. Er wird in den nächsten Wochen seine Entscheidung treffen”, wurde Straka von der APA zitiert.

Auch Novak Djokovic ist für Straka nach wie vor Thema. “Bei ihm ist es sehr kurzfristig, wir sind laufend in losem Kontakt. Wenn er im Herbst noch gut drauf ist und Spaß am Tennis hat, werden wir ihn auf jeden Fall einladen”, erklärte der Steirer, der seine Fühler auch nach Daniil Medvedev, Jakub Mensik und Joao Fonseca ausgestreckt hat.