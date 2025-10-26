tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open live: Jannik Sinner vs. Alexander Zverev im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Jannik Sinner bestreiten das Endspiel der Erste Bank Open 2025. Das Match gibt es ab 14 Uhr live im Tv bei ServusTV (in Österreich) und bei Sky (in Deutschland), im Livestream bei ServusTV On und WOW und in unserem Liveticker.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 25.10.2025, 19:58 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev und Jannik Sinner vor dem Finale der Australian Open 2025

Erstaunlich, aber wahr: es wird erst das zweite Treffen von Zverev und Sinner in der laufenden Saison werden. Das erste gab es im Endspiel der Australian Open, da konnte sich Titelverteidiger Sinner in drei Sätzen einigermaßen sicher behaupten.

Im Head-to-Head hat aber Alexander Zverev nach sieben Partien die Nase noch knapp vorne: Der Deutsche führt mit 4:3-Siegen.

Sinner vs. Zverev - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Alexander Zverev gibt es ab 14 Uhr live im Tv bei ServusTV (in Österreich) und bei Sky (in Deutschland) und im Livestream bei ServusTV On und WOW.

