tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open 2024 live: Alexander Zverev vs. Joel Schwärzler im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Joel Schwärzler treffen in der ersten Runde der Erste Bank Open 2024 aufeinander. Das Match gibt es ab 18 Uhr live im ORF und bei Sky, im Livestream bei ServusTV On und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.10.2024, 20:37 Uhr

© GEPA Pictures Alexander Zverev und Joel Schwärzler bestreiten heute das dritte Match des Tages

Was für eine Aufgabe für den österreichischen Youngster Joel Schwärzler: Der 19-jährige Linkshänder trifft zum Auftakt der Erste Bank Open 2024 auf Turnierfavorit Alexander Zverev. In seinem ersten Match bei einem 500er-Turnier überhaupt. Zverev und Schwärzler haben in Wien in den letzten Tagen schon Bekanntschaft gemacht: bei einer gemeinsamen Trainingseinheit und beim Red Bull BassLine.

Der deutsche Weltranglisten-Dritte geht natürlich als klarer Favorit in diese Partie. Zverev strebt seinen zweiten Turniersieg in Wien an. den ersten gab es 2021 mit einem Finalerfolg gegen Frances Tiafoe.

Zverev vs. Schwärzler - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Joel Schwärzler gibt es ab 18 Uhr live im Livestream bei ServusTV On.

Hier das Einzel-Tableau in Wien