tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open 2024 - Tag 3: Dimitrov im soliden Pink, Zverev schon ums Viertelfinale

Am dritten Tag der Erste Bank Open 2024 wird die erste Runde im Einzel abgeschlossen. Und schon weiter nach vorne geblickt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 23.10.2024, 07:02 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Wenn jemand Rosa tragen kann, dann Grigor Dimitrov

Wer sich am Dienstag um die Mittagszeit im Foyer der Halle F in der Wiener Stadthalle aufgehalten hat, der bekam eine eine Feingeist im feinen Zwirn serviert: Grigor Dimitrov checkte da nämlich bei den Erste Bank Open 2024 ein. Und das in einen rosafarbenen Trainingsanzug gewandet. Wenn es jemand tragen kann, dann Grigor. Ein paar Minuten nach dem Bulgaren kam dann auch Zhizhen Zhang in die Halle, der Erstrundengegner des Filigrans aus Sofia.

Zhang und Dimitrov werden um 14 Uhr die Feierlichkeiten in der Stadthalle eröffnen. Danach muss Tommy Paul, gegen den Dimitrov in Stockholm am Sonntags das Endspiel des dortigen 250er-Turniers verloren hat, ran. Und zwar gegen seinen Angstgegner Brandon Nakashima (Head-to-Head: null zu drei).

Zverev und Berrettini am Abend im Einsatz

Alexander Zverev setzt seinen Weg zum zweiten Titel nicht vor 18 Uhr gegen Marcus Giron fort, dann versucht sich noch Matteo Berrettini gegen Frances Tiafoe.

Volles Programm gibt es ab 12 Uhr mittags im Tenniszelt am Heumarkt. Die Highlights? Vielleicht im dritten Match Karen Khachanov, am Sonntag Champion in Almaty, gegen den brasilianischen Qualifikanten Thiago Seyboth Wild. Oder schon davor der erstaunliche Tomasz Machac gegen Fabian Marozsan. Und dann, in Partie Nummer fünf, der erste Auftritt von Alexander Erler und Lucas Miedler. Die Doppel-Champions von 2022 eröffnen gegen Machac und Zhang. Und das wird keine einfache Aufgabe.

Hier das Einzel-Tableau in Wien