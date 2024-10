tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Noch eine Woche "Official Tennis Experience"

Bis zum 03.11.2024 haben die Tennisfans noch Zeit, um sich die “Official Tennis Experience” in der Wiener Stadthalle F anzusehen.

von PM

zuletzt bearbeitet: 29.10.2024, 09:02 Uhr

© Rogner Dominic Thiem spielt in der "Official Tennis Experience" eine große Rolle

Die Erste Bank Open 2024 in der Wiener Stadthalle sind am Sonntag erfolgreich zu Ende gegangen. Tennis in Wien kann weiterhin erlebt werden, die „Official Tennis Experience“ im Studio F der Wiener Stadthalle hat noch bis 3. November geöffnet. In der Ausstellung können Tennis-Fans, Sportbegeisterte oder Familien in die 50-jährige Turniergeschichte eintauchen, exklusive Exponate wie Thomas Musters größte Pokale und Dominic Thiems letzten Profi-Schläger hautnah erleben sowie mit VR-Brille selbst zum Schläger greifen. Für die letzte Woche der „Official Tennis Experience“ gilt eine besondere Aktion: Jede:r Besucher:in kann eine weitere Person kostenlos mitnehmen.

Seit 9. Oktober ist die „Official Tennis Experience“ im Studio F der Wiener Stadthalle geöffnet. Im Rahmen von „Champions of Vienna“ strömten vor und während der Erste Bank Open 2024 bereits tausende Leute in die Ausstellung. „Die ‚Official Tennis Experience‘ war während der Turnierwoche Publikumsmagnet, die Erste Bank Open wurden durch dieses und weitere Zusatzangebote noch einmal aufgewertet. Die Rückmeldungen der Besucher:innen waren äußerst positiv, was uns sehr freut. Alle, die noch nicht dort waren, haben jetzt noch die Gelegenheit dazu“, sagt Turnierdirektor Herwig Straka. „Wir wollen den Schwung der erfolgreichen Erste Bank Open mitnehmen und gemeinsam noch eine Woche Tennis in Wien mit der Ausstellung genießen.“

© Rogner Hereinspaziert in die "Official Tennis Experience"

Gefeiert werden dabei auch Österreichs Tennis-Idole. Dominic Thiem hängte nach seinem letzten Profi-Match seinen Tennisschläger auf dem Centercourt der Wiener Stadthalle im wahrsten Sinne an den Nagel bzw. in die Vitrine. Seither ist jener Schläger, wie Thiems Schuhe von den US Open 2020 („Was sind das für Schuhe?!“), in der „Official Tennis Experience“ ausgestellt. Mittels VR-Brille kann man Thiems Abschiedsrede bei den Erste Bank Open so erleben, als stehe man neben ihm auf dem Centercourt der Stadthalle. Auch Selfies mit dem US-Open-Sieger von 2020 sind möglich, schließlich ist Thiems Original-Wachsfigur von „Madame Tussauds“ ausgestellt.

© Zolles Bildagentur Dominic Thiem nach seinem allerletzen Profi-Match

Bis 3. November bietet sich zudem die letzte Chance, Thomas Musters größte Pokale aus nächster Nähe zu sehen. Elf Trophäen, darunter jene der French Open 1995, sind in der „Official Tennis Experience“ ausgestellt und werden gleichzeitig auf der Auktions-Plattform Aurena ( www.aurena.at ) für den guten Zweck versteigert.

Für Jugendliche und Familien bietet sich mit der „Official Tennis Experience“ in den Herbstferien eine ideale Freizeitaktivität. Dank VR-Brillen, kultigen Videos, Mitmach-Stationen, historischen Exponaten, interessanten Fakten und exklusiven Einblicken ist für Jung, Alt und alles dazwischen etwas zu sehen und erleben. Seit Montag (28. Oktober) gilt eine „1+1“-Aktion – jeder zahlende Besucher kann eine weitere Person kostenlos mitnehmen.

© Rogner Die "Official Tennis Experience" in der Wiener Stadthalle F hat noch bis zum 03.11.2024 geöffnet

Dank VR-Erlebnissen bildet die Ausstellung für Kinder und Familien eine perfekte Herbstferien-Beschäftigung. In der State of the Art VR Tennis-Experience werden die Besucher:innen zum Star eines aufregenden Sportabenteuers. Eintauchen in eine innovative, technologiegetriebene Umgebung, in der die Spannung bei Tennismatches hautnah erlebt werden kann. Bei der spannenden VR-App „Tennis Esports“ kann jeder vor Ort sein Können unter Beweis stellen.