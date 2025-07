tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Jack Draper peilt Titelverteidigung an

Beim derzeit laufenden Grand-Slam-Turnier in Wimbledon fliegen ihm die Fan-Herzen zu! Mit seinem Vorjahrstriumph bei den Erste Bank Open hat er auch hierzulande viele Sympathien gewonnen. Die Rede ist von Jack Draper, der vom 18. bis 26. Oktober 2025 versuchen wird, seinen Titel beim heimischen Tennis-Highlight erfolgreich zu verteidigen. Neben Draper schlagen in diesem Jahr mit Andrey Rublev (2020), Alexander Zverev (2021) und Daniil Medvedev (2022) drei weitere Topstars auf, die sich bereits in die Siegerliste des ATP-500-Turniers in Wien eingetragen haben.

von PM

zuletzt bearbeitet: 03.07.2025, 11:55 Uhr

© Bildagentur Zolles KG / Christian Hofer“ Jack Draper wird seinen Titel bei den Erste Bank Open zu verteidigen versuchen

Mit dem ersten ATP-Turniersieg im Juni des Vorjahres beim Rasen-Event in Stuttgart hat der kometenhafte Aufstieg von Jack Draperso richtig begonnen! Mit einem 6:4, 7:5-Finalerfolg über Karen Khachanov holte der Brite bei den Erste Bank Open 2024 seinen Premierentitel auf 500er-Ebene, mit dem er sich erstmals in den Kreis der Top-15 der Weltrangliste katapultierte. Den nächsten Meilenstein erreichte Draper im März dieses Jahres mit dem Gewinn seines ersten ATP-1000-Turniers in Indian Wells. Damit ist der 23-Jährige mittlerweile schon auf Position vier im ATP-Ranking nach oben geklettert!

Jack Draper machte im Vorjahr kein Geheimnis daraus, dass er sich in Wien so richtig wohl fühlt: „Ich genieße es sehr hier, die Stadt ist sehr schön. Ich gehe gerne spazieren und schaue mir die Umgebung an. Manchmal spielen wir Turniere, wo rundherum nicht viel los ist – das ist in Wien ganz anders. Es gibt gute Restaurants und schöne Kaffeehäuser, wo man gut abschalten kann. Mir gefällt es sehr gut in Wien und daher hoffe ich, dass ich in den nächsten Jahren noch öfter hier sein werde“, sagte Draper im vergangenen Oktober über sein erstes Gastspiel in Wien, dem er nun ein zweites folgen lässt.

Sollte es Draper schaffen, seinen Titel erfolgreich zu verteidigen, wäre er der erste Spieler, dem dieses Kunststück gelänge, seit die Erste Bank Open 2015 zu einem 500er-Turnier aufgewertet wurden. Für Daniil Medvedev könnte es in Wien darum gehen, einen anderen „Rekord“ zu brechen. Der US-Open-Champion 2021 hat zwar bereits 20 ATP-Turniersiege auf der Habenseite, konnte aber noch an keinem Schauplatz zweimal gewinnen. „Ich verbinde mit dem Turnier sehr viele positive Erinnerungen. Es wäre schön, wenn in diesem Jahr noch weitere dazukommen würden“, betonte Medvedev, 2022 Sieger und 2023 Finalist in Wien.

Mit Alexander Zverev (GER/ATP-Rang 3), der bereits im April bei einem Medientermin in Monte Carlo seinen Stadthallen-Start 2025 bekanntgegeben hat, Jack Draper (ATP-4) und Daniil Medvedev (ATP-9) glänzt die vorläufige Nennliste der mit 2.736.875 Eurodotierten Erste Bank Open aktuell mit drei Top-Ten-Stars. Dazu hat Andrey Rublev (ATP-14) sein Antreten ebenfalls bestätigt, womit ein weiterer Wien-Triumphator (2020) im kommenden Oktober nach seinem zweiten Turniersieg in der Stadthalle greift.

„Jack Draper hat sich seit Sommer des vergangenen Jahres nicht nur sportlich großartig entwickelt, sondern ist auch zu einem absoluten Topstar auf der ATP-Tour aufgestiegen. Daher freuen wir uns sehr, dass er in diesem Jahr wieder nach Wien kommen und versuchen wird, seinen Titel zu verteidigen. Dass mit Jack Draper, Alexander Zverev, Daniil Medvedev und Andrey Rublev bereits die Namen von vier Turniersiegern auf der diesjährigen Nennliste stehen, ist einmal mehr ein starkes Zeichen für die Attraktivität, Bedeutung und Beliebtheit der Erste Bank Open. Wir versprechen nicht zu viel, wenn wir ankündigen, dass zu diesem Quartett noch weitere hochkarätige Spieler dazustoßen werden“, erklärt Turnierdirektor Herwig Straka.