Erste Bank Open: Ticketverkauf für die Marx Halle gestartet

Die zweite Matchlocation der Erste Bank Open wandert dieses Jahr vom Heumarkt in die Marx Halle im dritten Wiener Gemeindebezirk. Tickets dafür kann man sich ab sofort sichern!

von PM

zuletzt bearbeitet: 09.07.2025, 12:33 Uhr

© Erste Bank Open In diesem Jahr wird bei den Erste Bank Open auch in der Marx Halle gespielt

Das Feld für die Erste Bank Open 2025 nimmt ja schon Formen an, so haben mit Alexander Zverev, Jack Draper, Daniil Medvedev und Andrey Rublev schon vier ehemalige Champions für das traditionsreiche ATP-Tour-500-Turnier in der Wiener Stadthalle zugesagt. Außerdem fix mit am Start drei Italiener: Musetti, Berrettini, Cobolli. Aber nicht nur dort wird es wieder Weltklasse geben - erstmals wird auch in der Marx Halle gespielt. Und die Tickets für das Programm eben dort sind bereits in den Vorverkauf gegangen.

Was erwartet Euch in der Marx Halle?

Packende Matches - Single, Doppel, Rollstuhltennis – bei Tennis in der Marx Halle erlebst du sportliche Action!

- Single, Doppel, Rollstuhltennis – bei Tennis in der Marx Halle erlebst du sportliche Action! Beste Sicht – Ground Ticket, aber mit garantiertem Sitzplatz.

– Ground Ticket, aber mit garantiertem Sitzplatz. Exklusive Einblicke ins Training – erlebe aus nächster Nähe, wie sich die Stars des Turniers auf ihre Matches vorbereiten.

– erlebe aus nächster Nähe, wie sich die Stars des Turniers auf ihre Matches vorbereiten. Intensive Atmosphäre – näher an der Action, die Stimmung einzigartig!

– näher an der Action, die Stimmung einzigartig! Zentrale Location – mitten in Wien in der stylischen Marx Halle.

– mitten in Wien in der stylischen Marx Halle. Mehr als nur Tennis – Freu dich auf ein buntes Rahmenprogramm für Groß & Klein: Padel, Mini-Tennis, DJ-Sounds, kulinarische Highlights und vieles mehr.

Da geht dem Tennisfan doch das Herz auf!

Also: nichts wie ran an die Tickets - übrigens nur 25,- € pro Tag! Hier geht es zum Ticketshop.