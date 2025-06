tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Musetti führt Italiener-Trio für Wien an

Während das Grand-Slam-Turnier in Paris in die entscheidende Phase geht, bekommt das Starterfeld der Erste Bank Open vom 18. bis 26. Oktober schon erste konkrete Konturen. Nach dem Weltranglisten-Dritten und Wien-Sieger 2021, Alexander Zverev, hat nun mit Lorenzo Musetti ein weiterer Top-Ten-Star seinen Start beim heimischen Tennis-Highlight zugesagt. Und Musetti nimmt mit Flavio Cobolli und Matteo Berrettini zwei weitere italienische Asse nach Österreich mit.

von PM

zuletzt bearbeitet: 03.06.2025, 18:39 Uhr

© Paul Zimmer Lorenzo Musetti wird auch 2025 in der Wiener Stadthalle aufschlagen

Lorenzo Musetti eilte zuletzt von einem starken Resultat zum nächsten! Bei den ATP-Masters-1000-Turnieren in diesem Frühjahr spielte er sich in einen wahren Erfolgslauf, der ihn bis auf Platz sieben in der Weltrangliste katapultierte. Damit hat Musetti aktuell auch seine bisher beste Platzierung im ATP-Ranking inne. Dem Endspiel in Monte Carlo ließ er jeweils ein Semifinale in Madrid und Rom folgen. Der Aufwärtstrend hat sich auch bei den derzeit stattfindenden French Open in Paris mit dem Vorstoß ins Viertelfinale fortgesetzt. Damit klopft der 23-Jährige in der ATP-Jahreswertung, dem „Race to Turin“, bereits an den Top-5 an.

Mit Flavio Cobolli wird ein weiterer aufstrebender Italiener im kommenden Oktober bei den mit 2.736.875 Euro dotierten Erste Bank Open in Wien aufschlagen. Der 23-Jährige hat in diesem Jahr in Bukarest und Hamburg seine ersten beiden ATP-Titel geholt und sich damit bis auf Position 26 im Ranking nach vorne gearbeitet. Auf Sand groß geworden, ist er auch auf Hartplatz für seine Gegner zunehmend gefährlich. Der Rechtshänder aus Florenz ist übrigens neben dem Spanier Carlos Alcaraz (Rotterdam, Monte Carlo, Rom) und dem Kanadier Felix Auger-Aliassime (Adelaide, Montpellier) nur einer von drei Spielern, die in der laufenden Saison mehr als ein ATP-Turnier gewonnen haben. Nicht nur deshalb sind sich alle Tennis-Experten einig: Flavio Cobolli ist ein Name, den man sich merken sollte!

Der Dritte im italienischen Bunde, der sich vorgenommen hat, die Tennis-Tifosi in Wien zu begeistern, ist Publikumsliebling Matteo Berrettini. Den heimischen Fans ist der Halbfinal-Thriller von Berrettini gegen Dominic Thiem aus dem Jahr 2019 noch immer in bester Erinnerung, als der Lokalmatador auf dem Weg zu seinem Heimtriumph über die volle Dreisatz-Distanz gehen musste, um den Römer in die Knie zu zwingen. Wimbledon-Finalist Berrettini (2021) verkörpert die Verbindung von Sportlichkeit und Stilbewusstsein perfekt – und das kommt beim Tennis-Publikum in aller Welt extrem gut an.

„Wir freuen uns sehr, dass wir nach Alexander Zverev mit Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli und Matteo Berrettini drei weitere herausragende Spieler bei den diesjährigen Erste Bank Open begrüßen dürfen. Jeder von ihnen bringt seine eigene Ausstrahlung und seinen eigenen Spielstil mit, und daran werden die Wiener Tennisfans ihren Gefallen finden. Dazu besteht eine berechtigte Hoffnung, dass auch der derzeit beste Italiener in der Weltrangliste im kommenden Oktober in Wien aufschlagen wird“, erklärt Turnierdirektor Herwig Straka.