Erste Bank Open 2024: Ticketverkauf hat begonnen

73.000 Besucherinnen und Besucher erlebten im vergangenen Oktober bei den Erste Bank Open ein Tennis-Event der Superlative! In dieser Woche startet der Ticketvorverkauf für das heimische ATP-Highlight im kommenden Jahr.

von PM

zuletzt bearbeitet: 29.11.2023, 16:19 Uhr

© Bildagentur Zolles KG / Sascha Feuste Im kommenden Oktober wird in der Wiener Stadthalle wieder Spitzentennis geboten

Das diesjährige Finale, das der italienische Publikumsliebling Jannik Sinner gegen Titelverteidiger Daniil Medvedev in drei dramatischen Sätzen für sich entschied, war der Höhepunkt eines Tennis-Spektakels, das in der Wiener Stadthalle und bei Erste Bank Open 2 Go auf dem Gelände des Wiener Eislauf-Vereins am Heumarkt packende Matches auf Top-Niveau und ein höchst unterhaltsames Rahmenprogramm bot. Als Folge dessen ist die Ticketnachfrage für die nächste Auflage der Erste Bank Open vom 19. bis 27. Oktober 2024 förmlich nach oben geschnellt.

Die gute Nachricht für alle Tennis-Fans: Am Freitag, 1. Dezember 2023, startet um 11.00 Uhr der offizielle Ticketvorverkauf für das Turnier im kommenden Jahr. Wer es gar nicht mehr erwarten kann, um sich Eintrittskarten für die Erste Bank Open 2024 zu sichern, hat die Möglichkeit, über die Turnier-Website www.erstebank-open.com einen Early Access zu beantragen und damit bereits ab Donnerstag, 30. November 2023, einen exklusiven Zugang zum Ticketshop zu erhalten. Für Schnellentschlossene macht sich ein Kauf gleich doppelt bezahlt, werden doch bis zum 31. Dezember die Tickets für 2024 zu Preisen von 2023 angeboten.

„Eine Besonderheit der Erste Bank Open ist die großartige Stimmung, für die die Besucherinnen und Besucher in Wien Jahr für Jahr sorgen. Diese spezielle Atmosphäre kommt bei den Spielern extrem gut an. Im Vorjahr haben wir den Vorverkauf auf den 1. Dezember vorverlegt, und da sich diese Maßnahme bestens bewährt hat, halten wir heuer mit einigen Adaptierungen wie dem ,Early Access‘ daran fest“, erklärt Turnierdirektor Herwig Straka.

Jannik Sinner, der sich spätestens mit seinem Turniersieg in diesem Jahr in die Herzen der Wiener Tennis-Fans gespielt hat, hat seine Hochform von den Erste Bank Open in das Saisonfinish mitgenommen. Der sympathische Italiener hat nicht nur bei den ATP-Finals in Turin das Endspiel erreicht, sondern in der vergangenen Woche mit herausragenden Leistungen auch sein Team zum Sieg im Davis Cup geführt. „Wir gratulieren Jannik und seinen Mannschaftskollegen zu diesem Erfolg, mit dem er am Saisonende noch einen weiteren grandiosen Triumph gefeiert hat“, so Straka.

TICKETINFORMATION

Bis 31. Dezember 2023 sind Tickets für die Erste Bank Open vom 19. bis 27. Oktober 2024 zu Preisen zwischen 39,00 und 129,00 Euro über die Websites www.erstebank-open.com/tickets, www.stadthalle.com, www.wien-ticket.at sowie www.oeticket.com erhältlich. Weitere Auskünfte erteilt die Tickethotline unter 01 / 79 999 79.