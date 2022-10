tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Daniil Medvedev triumphiert in Wien

Der Sieger der Erste Bank Open 2022 heißt Daniil Medvedev. Der 26-Jährige setzte sich im Finale gegen Denis Shapovalov mit 4:6, 6:3 und 6:2 durch.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 30.10.2022, 16:30 Uhr

© GEPA pictures Daniil Medvedev siegte in Wien

von Nikolaus Fink aus der Wiener Stadthalle

Daniil Medvedev hat bei den Erste Bank Open in Wien seinen zweiten Saisontitel geholt und damit seine starke Turnierwoche in der österreichischen Bundeshauptstadt gekrönt. Die Nummer eins des Events besiegte den 23-jährigen Denis Shapovalov im Endspiel nach Satzrückstand mit 4:6, 6:3 und 6:2.

Hatte Medvedev im bisherigen Turnierverlauf noch kein Break kassiert, so musste er gegen Shapovalov gleich zu Beginn des Matches zweimal seinen Aufschlag abgeben. Nach Breaks zum 2:1 und 4:1 lag der Kanadier in Satz eins bereits klar in Führung, der US-Open-Sieger von 2021 kämpfte sich jedoch noch einmal zurück.

Shapovalov bringt Satz eins in trockene Tücher

Medvedev kam auf 3:4 heran, verpasste im zehnten Game auch aufgrund einiger leichter Fehler aber das endgültige Comeback im Eröffnungssatz. So konnte Shapovalov seinen dritten Satzball trotz einiger Unsicherheiten nach einem wunderbaren Netzangriff zum 6:4 verwerten.

Im zweiten Satz gelang Medvedev das erste Break zum 3:1, Shapovalov ließ jedoch nicht locker und zog sein gnadenloses Offensivtennis weiterhin durch. Der Weltranglisten-19. nahm seinem Kontrahenten aus Moskau den Aufschlag zum 3:4 ab, streute danach bei eigenem Service aber ein schwaches Game ein und musste wenig später den Satzausgleich hinnehmen.

Medvedev im Entscheidungssatz unantastbar

Im dritten Satz war für Shapovalov dann nichts mehr zu holen. Medvedev schlug beeindruckend auf, zeigte von der Grundlinie bärenstarkes Tennis und wusste seinen Kontrahenten auch immer wieder mit genialen Kontern zur Verzweiflung zu bringen. Nach zwei Stunden und 16 Minuten Spielzeit verwandelte der Russe seinen siebenten Matchball zum 4:6, 6:3 und 6:2-Erfolg.

Während Medvedev sich nach dem Triumph in Los Cabos über seinen zweiten Saisontitel freuen durfte, muss Shapovalov weiterhin auf seinen ersten Titel im Jahr 2022 warten. Für beide Spieler geht es in der kommenden Woche beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy weiter.

