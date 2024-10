tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open in Wien: Dominic Thiem holt sich letzten Schliff bei Ultimate Tennis Showdown in Frankfurt

Dominic Thiem macht sich bereit für seinen letzten Auftritt seiner Tenniskarriere. Allerdings mit einem eher ungewöhnlichen Turnier im Vorfeld.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 01.10.2024, 20:37 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Dominic Thiem am Montag in Melbourne

Die Erste Bank Open in Wien im Jahr 2024 - sie werden ein ganz besonderes Turnier. Denn Dominic Thiem wird hier seinen Tennisabschied feiern.

Vom 21. bis 27. Oktober steigt das Turnier in der Wiener Stadthalle, das Thiem in 2019 gewonnen hatte; es war sein vorletzter Turniersieg, gefolgt nur vom größten Titel seiner Karriere, den US Open 2020. Danach ging es abwärts, Thiem verletzte sich 2021 schwer am Handgelenk und fand nach dem Comeback nie wieder seine alte Gesundheit und Tennisform.

In Wien, wo er 2011 seinen ersten Sieg auf der ATP-Tour feierte, ausgerechnet gegen Thomas Muster, geht nun seine Laufbahn zu Ende.

Thiem beim Ultimate Tennis Showdown in Frankfurt

Die Vorbereitung? Ist nicht ganz gewöhlich für den Lichtenwörther. Denn Thiem spielt keines der vorangehenden regulären Turniere, sondern ist für den Ultimate Tennis Showdown in Frankfurt vom 18. bis 20. Oktober gemeldet.

Ein “richtig, richtig geiles Event”, urteilte Thiem am Dienstag bei einer Presserunde. “Ich will jede Minute genießen.”

Thiem gegen Kyrgios, de Minaur, Humbert

Thiem, mit bereits drei Teilnahmen ein alter Bekannter des UTS, kennt dabei auch schon seine Gegner: Der “Dominator” trifft in Gruppe A auf den langzeitverletzten Nick Kyrgios ("King Kyrgios"), Alex de Minaur ("The Demon") und Ugo Humbert ("The Commander", Ersatzmann für Frances Tiafoe).

In Gruppe B spielen Ben Shelton ("The Mountain"), Lokalmatador Jan-Lennard Struff ("The Thunder"), Lorenzo Musetti ("The Illusionist") und Gael Monfils ("La Monf").

Das Besondere am UTS: Es wird auf Zeit gespielt, man kann Joker ziehen - und der Spaß steht im Vordergrund. Es werde einem entsprechend nie langweilig, so Thiem. Und körperlich sei es hier “unwahrscheinlich intensiv”.

Thiem bestreitet dabei das Eröffnungsspiel am Freitag um 17 Uhr gegen de Minaur.

Hier der Spielplan für den Ultimate Tennis Showdown