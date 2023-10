tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open live: Jannik Sinner vs. Ben Shelton im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner trifft in dre ersten Runde der Erste Bank Open 2023 auf Ben Shelton. Das Match gibt es ab 17:30 live im TV und Livestream bei ServusTV (in Österreich), bei Sky (in Deutschland) und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.10.2023, 19:32 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© GEPA Pictures Jannik Sinner und Ben Shelton treffen zum zweiten Mal aufeinander

Es wird die zweite Begegnung zwischen Sinner und Shelton werden, die erste liegt erst ein paar Tage zurück: In Shanghai konnte sich der US-Amerikaner denkbar knapp im Tiebreak des dritten Satzes behaupten.

Dennoch sollte Jannik Sinner leichte Vorteile haben: Denn während Ben Shelton erst am montag aus Tokio nach Wien angereist ist, konnte sich der Südtiroler schon ein paar Tage länger auf seinen ersten Einsatz in Wien vorbereiten.

Sinner vs. Shelton - hier gibt es seinen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Ben Shelton gibt es ab 17:30 live im TV und Livestream bei ServusTV (in Österreich) und bei Sky (in Deutschland).

Hier das Einzel-Tableau in Wien