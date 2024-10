tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Magische Momente am Wiener Rathausplatz garantiert

Tennis auf dem legendären Wiener Rathausplatz? Aber ja! „Magic Moments in the City presented by Erste Bank“ machen es am 17. Oktober 2024 möglich. Für Euch heißt das: schnel anmelden.

von PM/red

zuletzt bearbeitet: 02.10.2024, 12:15 Uhr

© Getty Images Der Wiener Rathausplatz bietet sich für Tennis-Aktivitäten geradezu an

Der Wiener Rathausplatz hat schon viele tolle Events gesehen: Konzerte wie jenes legendäre von Rainhard Fendrich zur Eröffnung der Wiener Festwochen 1992. Oder eine legendäre Baggerwette bei “Wetten, dass…?”. Da ist es nun auch an der Zeit, dass der Tennissport seine Spuren am Burgring hinterlässt. Und wenige Tage vor Beginn der Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle ist es so weit.

Am 17. Oktober kann sich bei „Magic Moments in the City presented by Erste Bank“ am Rathausplatz nämlich jede:r fühlen wie ein Tennis-Star. Egal ob Kinder, Jugendliche, Erwachsene oder Rollstuhltennisspieler:innen, die fünf Mini-Tenniscourts stehen für alle offen. Kürzere Schläger und Softbälle garantieren Spaß für alle, Red Bull Eventcar, DJ, Foodtrucks und stimmungsvolle Lichtinszenierung von Lumagica sorgen für das passende Ambiente.

Von 14 bis 17 und ab 20 bis 22 Uhr kann jede:r sein Können zeigen, Schläger und Bälle werden zur Verfügung gestellt. Zwischen 17 und 20 Uhr steigt zusätzlich ein Turnier, bei dem 48 Hobbyspieler:innen um den Sieg und großartige Preise spielen. Hauptpreis für die/den Sieger:in ist ein Meet & Greet mit einem Spieler der Erste Bank Open im Wiener Riesenrad am 18. Oktober! Zudem gibt es bei der Tombola unter anderem VIP-Tickets für die Erste Bank Open 2024 zu gewinnen.

Turnierdirektor Herwig Straka - “Jeder kann ein Champion of Vienna werden”

Anmeldungen für das Turnier sind ab sofort unter www.oetv.at möglich, Anmeldeschluss ist der 14. Oktober 2024 um 12 Uhr. Gespielt wird im Tiebreak-Format bis 7 Punkte, bei 6:6 entscheidet der nächste Punkt. Gestartet wird mit 16 3er-Gruppen, somit sind zwei Matches pro Spieler:in garantiert. Die Finalrunde mit den 16 Gruppensieger:innen wird im K.o.-Format bestritten. Teilnahmeberechtigt sind alle Hobby- und Freizeittennisspieler:innen ab 12 Jahren, die ersten 48 Anmeldungen im System sind dabei, alle weiteren kommen auf die Warteliste.

„Tennis für jede und jeden, direkt in der Wiener Innenstadt vor beeindruckender Kulisse. Mit Magic Moments in the City presented by Erste Bank bringen wir das Geschehen kurz vor dem Start der Erste Bank Open 2024 direkt zu den Leuten. Die Begeisterung soll aus der Stadthalle in die ganze Stadt transportiert werden. Der Rathausplatz hat sich für Events dieser Art mehr als bewährt und ist Anlaufstelle für viele Menschen, daher freuen wir uns, dass es uns gelungen ist, dieses besondere Format dorthin zu bringen“, sagt Turnierdirektor Herwig Straka. „Hier kann jede und jeder ein ‚Champion of Vienna‘ werden.“

Rollstuhl-Ass Nico Langmann ist mit dabei

Der erste Teilnehmer für das Turnier auf den Mini-Courts ist bereits fixiert: Rollstuhltennisspieler und Paralympics-Teilnehmer Nico Langmann ist in etwas weniger als drei Wochen am Rathausplatz am Start. „Dieses Event ermöglicht Tennis für alle, deshalb ist es ein schönes Zeichen, als Rollstuhltennisspieler mitzuspielen. Im Gegensatz zu meinen anderen Turniereinsätzen steht hier der Spaß ganz klar im Vordergrund, möglichst viele Menschen sollen an diesem Tag zum Schläger greifen. Ich würde mich freuen, wenn einige Rollstuhlfahrer:innen vorbeikommen und diese Chance nutzen“, sagt Langmann.

Die Vorfreude auf den 17. Oktober ist bereits groß. Gerda Holzinger-Burgstaller, CEO der Erste Bank: „Wir wollen das ganz spezielle Feeling der Erste Bank Open allen Menschen ermöglichen. Alle Tennis-Begeisterten, unabhängig von Alter, Geschlecht und Spielniveau sind eingeladen, ihr Spiel zu spielen, sich wie ein Tennisprofi zu fühlen und ihren ganz persönlichen Magic Moment und glaubandich-Moment zu haben.“ Neben Erste Bank sind Wiener Städtische, Win2Day, Drei und Jerich als Partner bei „Magic Moments in the City presented by Erste Bank“ vertreten.