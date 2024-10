tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Zuschauerrekord und Vertragsverlängerung mit der Erste Bank

Mit 78.000 Besucherinnen und Besuchern an den neun Turniertagen wurde bei den Erste Bank Open 2024 ein neuer Zuschauerrekord erzielt. Dazu hat die Erste Bank den Vertrag als Hauptsponsor des Tennis-Highlights in Wien um drei Jahre bis 2027 verlängert. Das wurde am Final-Sonntag im Rahmen einer Pressekonferenz in der Stadthalle bekanntgegeben.

© Bildagentur Zolles KG / Sascha Feuster Für mindestens drei weitere Jahre bleibt die Erste Bank Titelsponsor des ATP-Turniers in Wien.

Eine positive Bilanz haben am Sonntag Turnierdirektor Herwig Straka, Erste-Bank-CEO Gerda Holzinger-Burgstaller, Sportstadtrat Peter Hackerund Stadthallen-Geschäftsführer Matthäus Zelenkaüber die Erste Bank Open 2024 gezogen. „Was im vergangenen Jahr eigentlich unmöglich schien, haben wir heuer mit einem neuen Zuschauerrekord wieder geschafft. Aber schon die Quali am Samstag, das Farewell für Dominic Thiem am Sonntag und der Montag waren unheimlich gut verkauft. Daher werden wir bei 78.000 Besucherinnen und Besuchern landen, etwa 5.000 mehr als letztes Jahr. Das ist für uns alle toll“, sagte Straka.

„Wir können auch deshalb erfolgreich bilanzieren, weil wir von den Spielern und der ATP ein sehr gutes Feedback bekommen haben. Die Stadt Wien ist für die Spieler ein Highlight, dazu waren die Matches auf einem unglaublichen Niveau. Dominic Thiem hat sein Farewell gegeben, das war gebührend. Jetzt blicken wir in eine Zukunft ohne ihn. Die ist rosig, weil wir nicht mehr abhängig von heimischen Spielern sind. So war gestern die Begeisterung bei den Halbfinal- Partien extrem groß, obwohl kein Österreicher gespielt hat“, so Straka. Diese Begeisterung und die ständige Weiterentwicklung des Turniers hat einen weiteren, wichtigen Effekt: Gerda Holzinger-Burgstaller verkündete während des Pressetermins die Verlängerung des Vertrags als Hauptsponsor um weitere drei Jahre bis 2027. Der Vertrag wurde direkt auf dem Podium von Holzinger-Burgstaller und Straka unterzeichnet. „Wir wollen weiterhin ein Teil dieser Erfolgsgeschichte sein, daher verlängern wir den Vertrag um weitere drei Jahre“, erklärte Holzinger-Burgstaller.

Im Mittelpunkt stand heuer auch das Jubiläum von 50 Jahren Tennis in Wien, das unter dem Motto „Champions of Vienna“ gefeiert wurde. Straka: „Wir wollten die 50 Jahre nicht als Rückblick, sondern nutzen, um in die Zukunft zu sehen. Deshalb haben wir Angebote wie ‚Magic Moments in the City‘, unsere Ausstellung ‚The Official Tennis Experience‘ und andere Highlights ins Leben gerufen. Bei Magic Moments in the City haben wir Tennis in die Stadt gebracht und vielen Jungen einen ersten Kontakt mit dem Tennissport ermöglicht. Einige dieser Aktivitäten wollen wir auch in Zukunft machen.“

Sportstadtrat Peter Hacker ergänzte: „Tennis vor dem Rathausplatz war ein großes Thema, wie die gesamte Veranstaltung und das Jubiläum. Normalerweise schafft man bei einer 50-Jahr-Feier oft nur großes Gähnen. Hier ist das Gegenteil passiert. Für mich ist es wichtig, Motivation zu fördern. Motivation, den großen Vorbildern nachzustreben, davon zu träumen, einmal selbst am Centre Court zu stehen. Wir können noch gar nicht abschätzen, wie viele junge Menschen durch diese Woche zum Tennis gekommen sind. Das ist genau das, was wir brauchen: Motivation durch Vorbilder. Man kann durchaus sagen: Mission erfüllt!“

Matthäus Zelenka, Geschäftsführer der Wiener Stadthalle, schwärmte: „Es ist wirklich ein Magic Moment, wenn man sieht, wie sich die Stadthalle in eine Tennis-Arena verwandelt. Mein Dank gilt Herwig Straka und seinem Team für die Zusammenarbeit. Wenn man die Fernsehbilder sieht, macht mich das stolz.“ Auch Zelenka ging auf die Ausstellung „The Official Tennis Experience“ ein: „Damit ist etwas ganz Besonderes gelungen. Alleine die Entwicklung der Schläger zeigt, was hier in den letzten 50 Jahren bereits stattgefunden hat. Wir haben große Tradition und ich freue mich auf die Zukunft.“