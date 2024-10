tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Dominic Thiem - ein Satzerl in Ehren zum Abschied

Mehr als 5.000 Fans haben am Sonntagabend das „Farewell“-Event von Dominic Thiem in der Wiener Stadthalle live mitverfolgt. Und ihr Kommen nicht bereut.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 20.10.2024, 19:44 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem am Sonntagabend in der Wiener Stadthalle

Wer sich am Sonntagnachmittag vor der Wiener Stadthalle für ein paar Minuten auf die nur von der Sonne vereinnahmten Bänke setzte, der konnte, dem Anlass angemessen, viele Menschen dabei beobachten, wie sie zum Tennis strömten. Und das schon mehrere Stunden vor dem Abschiedsakt von Dominic Thiem, der einen beachtlichen Auflauf an Prominenten mit sich brachte.

Alexander Zverev war ja angekündigt, aber das konnte natürlich nicht alles gewesen sein, wenn es um einen gebührenden Abschied für Dominic Thiem geht. Zumal die Interessen des baldigen Tennisrentners ja weit über seine eigene Disziplin hinausgehen. Wie man weiß, hat Thiem in seiner Jugend ja auch mit dem Skispringen geliebäugelt. Wie passend, dass mit Gregor Schlierenzauer einer der größten Flieger aller Zeiten am Sonntagabend in der Wiener Stadthalle vorbeischaute. Und mit Stefan Kraft der regierende Weltcup-Sieger.

Fast in dieselbe Abteilung fällt ja auch André Schürrle, Fußball-Weltmeister mit Deutschland 2014 in Brasilien. Über die Tennisaffinität von Schürrle ist wenig bekannt. Aber er hat ja auch mal das Trikot des FC Chelsea getragen, des erklärten Lieblingsvereins von Dominic Thiem.

Zverev startet als Favorit, Thiem nicht so sehr

Und natürlich durfte Prominenz aus der Tennisszene nicht fehlen. Boris Becker und Tommy Haas waren extra nach Wien angereist, auch Matthias Bachinger zeigte Präsenz. Aus dem aktuellen Teilnehmerfeld schauten Frances Tiafoe und Jack Draper vorbei, auch Ex-Coach Nicolas Massu.

Alexander Zverev ist ja ein Experte in Sachen Abschiede: vor ein paar Jahren hat er in Madrid seinen späteren Kurzzeit-Coach David Ferrer in die Rente geschickt, vor ein paar Monaten dann Rafael Nadal in Roland-Garros sanft, aber bestimmt „Adieu“ sagen lassen.

Dass Thiem den nicht gänzlich unernst gespielten Satz mit 6:3 gewann, ändert natürlich nichts an der Ausgangslage vor dem letzten Event auf der ATP-Tour des mittlerweile 31-jährigen Österreichers: Zverev startet als Favorit in die Erste Bank Open 2024, Thiem nicht so sehr. Auch wenn die Auslosung mit Luciano Darderi ein sportlich (und vielleicht auch menschlich) sympathisches Los gebracht hat.