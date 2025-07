tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Red Bull BassLine schlägt 2025 wieder in der Wiener Stadthalle auf!

Turntables meet Tennis! Das innovative Tennis-Turnier Red Bull BassLine gastiert am Freitag, den 17. Oktober 2025, wieder in der Wiener Stadthalle. Die Tennis-Topstars werden beim spektakulären Tie-Break-Turnier wieder für eine einzigartige Atmosphäre am Centercourt sorgen. Auch Dominic Thiem wird als Experte live mit dabei sein. Der Ticketvorverkauf für Red Bull BassLine läuft seit dem 27. Mai 2025.

von PM

zuletzt bearbeitet: 15.07.2025, 15:30 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Red Bull Media House Die Wiener Stadthalle wird das RedBull Bassline wieder feiern

Wien freut sich auf die Tennis-Party des Jahres! Am Freitag, den 17. Oktober 2025, startet um 19:00 Uhr (Einlass 18:00 Uhr) die fünfte Ausgabe von Red Bull BassLine. Nach dem fulminanten ersten Aufschlag des innovativen Tie-Break-Turniers in der Wiener Stadthalle schlagen die internationalen Tennis-Stars auch in diesem Jahr wieder am Centercourt der Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle auf.

Matteo Berrettini, Joel Schwärzler und Alexander Zverev beim RedBull BassLine 2024



Sechs der besten Tennisspieler der Welt werden sich in einem kurzweiligen Tie-Break-Format auf der größten Tennis-Bühne Österreichs duellieren. Es ist noch ein streng gehütetes Geheimnis, welche Top-Spieler sich bei Red Bull BassLine 2025 auf den Centercourt in der Wiener Stadthalle wagen. Aber eines ist sicher: Die Tennisfans können sich auf kurzweilige Matches der Creme de la Creme der internationalen Tennisszene freuen, das unterstreicht auch die bisherige Sieger-Historie des etwas anderen Tennis-Turniers. Bisher haben sich mit Alexander Zverev (2023 und 2024), Karen Khachanov (2022) und Carlos Alcaraz (2021) drei klingende Namen in die Siegerliste des innovativen Tennis-Spektakels eingetragen – und auch 2025 werden die ATP-Stars ihre besten Schläge auspacken, um den prestigeträchtigen Titel zu holen. Auch Dominic Thiem wird sich Red Bull BassLine nicht entgehen lassen und als Experte live mit dabei sein.

Der Modus

Bei Red Bull BassLine werden sechs Spieler in zwei Dreiergruppen in einem kurzweiligen „Best-of-three“-Tie-Break-Format gegeneinander antreten. Dabei dürfen die Tennis-Fans in der Wiener Stadthalle per Publikums-Voting mitbestimmen, welche Spieler sich in der Gruppenphase gegenüberstehen. Die beiden Gruppensieger bestreiten das Finale. Wer zuerst fünf Punkte hat, gewinnt den Satz. Das verstärkt die Dynamik von Red Bull BassLine ebenso wie die Regel, dass es keinen Unterschied von zwei Zählern gibt – sprich: Wer bei 4:4 den nächsten Punkt zum 5:4 macht, hat den Durchgang gewonnen.



Das Format von Red Bull BassLine ist interaktiv, auf Schiedsrichter:innen wird verzichtet. Das Moderations-Duo um Österreichs Tennis-Legende Barbara Schett und Stefan Steinacher, der sonst beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel für Stimmung sorgt, holen zwischen den Punkten Stimmen der Teilnehmer ein, die sich auch in der Athletenzone auf Ergometern auf ihre nächsten Einsätze vorbereiten. An den Turntabels sorgt DJ In-Style für Stimmung und verwandelt den Centercourt der Wiener Stadthalle für Red Bull BassLine zur Tennis-Partyzone. Ganz im Sinne der Stars und Fans wird er mit coolen Beats die Stimmung zwischen den Ballwechseln anheizen. Zudem bietet das Event eine spannende Pre-Show, unteranderem mit dem international erfolgreichen Tennis-Freestyler Stefan Bojic.

Sei live dabei in der Wiener Stadthalle!