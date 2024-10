tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: "Super Sunday" mit großem Dominic-Thiem-Farewell

Der 20. Oktober 2024 wird zu einem wahren Super Sunday! An diesem Tag feiert Dominic Thiem mit seinen Fans in der Wiener Stadthalle eine große Farewell-Party. Dabei kommt es zum Rematch des US-Open-Finales 2020, das der heimische Tennis-Liebling gegen den Deutschen Alexander Zverev in fünf Sätzen gewonnen hat. Dazu wird es einen unterhaltsamen One-Shot-Cup und als abschließenden Höhepunkt eine Ehrung für den Ex-Weltranglisten-Dritten geben.

von PM

zuletzt bearbeitet: 02.10.2024, 15:48 Uhr

© GEPA pictures

Ein Pflichttermin für alle Thiem- und Tennisfans! Am Super Sunday (20. Oktober 2024) wird die erfolgreiche Karriere des früheren Weltranglisten-Dritten in der Wiener Stadthalle noch einmal groß gefeiert. Und was würde besser dazu passen, als die größte sportliche Sternstunde des heimischen Publikumslieblings mit einer „Neuauflage“ des US-Open-Finales 2020 gegen Alexander Zverev noch einmal aufleben zu lassen.

Österreichische Tennisgeschichte

Thiem schrieb damals in einem hochdramatischen Endspiel Sportgeschichte und holte als erster Österreicher den Einzeltitel bei den US Open. Der Niederösterreicher drehte das Finale gegen den Deutschen nach 0:2-Satzrückstand und 3:5-Rückstand in Durchgang fünf nach 4:01 Stunden zum 2:6,-4:6,-6:4,-6:3,-7:6-(6)-Triumph. Etwas mehr als vier Jahre später kommt es nun in Wien zu einem Revival dieser denkwürdigen Partie. Das Rematch wird über einen Satz ausgetragen und bekommt nun endlich auch die Zuschauerkulisse, die es sich bereits 2020 in Flushing Meadows verdient hätte.

„Wir mussten damals in New York bekanntlich ohne Zuschauer spielen. Das wird jetzt in der Wiener Stadthalle zum Glück anders sein. Ich freue mich, noch einmal mit Sascha (Alexander Zverev, Anm.) auf dem Platz zu stehen, mit dem mich auf der Tour eine enge Freundschaft verbunden hat“, so Thiem, der zudem eine ganz besondere Attraktion für seine Fans parat hat.

Fans vor Ort involviert

Im Rahmen eines kurzweiligen One-Shot-Cups werden am 20. Oktober auch Zuschauerinnen und Zuschauer die Möglichkeit haben, am Centre Court der Wiener Stadthalle aufzuschlagen. „An diesem Tag soll auch der Spaß nicht zu kurz kommen, und Unterhaltung ist bei diesem Format mit Sicherheit garantiert“, ist Thiem überzeugt. Beim One-Shot-Cup reicht der Gewinn eines Punktes, und schon steigt man in die nächste Runde auf.



Beim Farewell für Dominic Thiem werden auch Stars anderer Sportarten, langjährige Wegbegleiter sowie Familie und Freunde in der Stadthalle erwartet. Abschließender Höhepunkt wird eine Ehrung für den Wien-Sieger 2019 und US-Open-Champion 2020 sein.