tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Zverev gegen Schwärzler schon am Montag

Die Erste Bank Open 2024 haben am ersten Spieltag des Hauptfeldes am morgigen Montag bereits ein echtes Highlight zu bieten: Denn trifft Turnierfavorit Alexander Zverev auf Joel Schwärzler.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.10.2024, 15:34 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Alexander Zverev und Joel Schwärzler sehen sich schon am Montag wieder

Dem Kollegen Flavio Cobolli ist es zu verdanken, dass Joel Schwärzler bei den Erste Bank Open 2024 gleich gegen den großen Turnierfavoriten beginnen darf. Denn Cobolli zog bei der Auslosung am Samstag den Namen der österreichischen Nachwuchshoffnung als allerersten im “freien” Draw, also nachdem alle gesetzten Spieler im Tableau platziert waren. Schwärzler trug es mit Fassung, schließlich gäbe es ohnehin nur starke Sieler im 32er-Feld in der Wiener Stadthalle.

Lange warten muss der Linkshänder auf diese erste Bewährungsprobe auf 500er-Level jedenfalls nicht: Denn er wird am Montag das dritte Spiel des Tages nach 14 Uhr bestreiten. Zverev geht natürlich als großer Favorit in diese Partie, hat auch das kurze Techtelmechtel gegen Schwärzler beim Red Bull BassLine am Freitagabend für sich entschieden. Am selben Tag hatten die beiden auch eine Trainingseinheit miteinander absolviert.

Berrettini folgt auf Cobolli

Den Tag beginnen wird ebenjener Flavio Cobolli. Und zwar gegen Alejandro Davidovich Fokina. Der sei ein guter Kumpel von ihm, erklärte Cobolli bei der Auslosung. Und die italienische Note bleibt auch im zweiten Match erhalten: Da bekommt es nämlich Matteo Berrettini mit einem Qualifikanten zu tun.

Wie auch der Australier Alexei Popyrin im letzten Matche des Tages. Popyrin, in diesem Jahr schon Champion beim 1000er in Montreal, hatte am Freitagabend das Finale des Tie-Break-Turniers gegen Alexander Zverev verloren.

Im Tenniszelt am Wiener Heumarkt gibt es am Montag Doppel-Action zu bestaunen. Unter anderem den ersten Auftritt des an Position eins gesetzten Paares Marcelo Arevalo und Mate Pavic.

Hier das Einzel-Tableau in Wien