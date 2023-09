tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Zwölf Top-20-Stars schlagen in Wien auf!

Ein Tennis-Feuerwerk vom ersten Ballwechsel an wartet auf die Fans bei den Erste Bank Open in Wien! Am Mittwoch war offzieller Nennschluss für das mit 2.559.790 Euro dotierte ATP-500-Turnier vom 21. bis 29. Oktober in der Wiener Stadthalle und bei Erste Bank Open 2 Go auf dem WEV-Areal am Heumarkt – und das Teilnehmerfeld besticht mit fünf Top-Ten-Assen und nicht weniger als zwölf Stars aus dem Kreis der 20 besten Tennisspieler der Welt. Mit dem US-Open-Halbfinalisten Ben Shelton schlägt auch eine der heißesten Zukunftsaktien auf der ATP-Tour heuer erstmals in Wien auf.

von PM

zuletzt bearbeitet: 29.09.2023, 08:36 Uhr

Die Zuschauer in Wien dürfen sich auf Weltklasse-Tennis freuen

Um unter den acht gesetzten Spielern der Erste Bank Open zu sein, bedarf es derzeit Position 14 im ATP-Ranking! Der Weltranglisten-Dritte und Titelverteidiger Daniil Medvedev führt die vorläufige Setzliste vor Stefanos Tsitsipas (GRE/5), Andrey Rublev (6), Jannik Sinner (ITA/7), Alexander Zverev (GER/10), Frances Tiafoe (USA/11), Tommy Paul (USA/13) und Karen Khachanov (14) an. Dahinter „tummeln“ sich mit Cameron Norrie (GBR/16), Lorenzo Musetti (ITA/18), Grigor Dimitrov (BUL/19) und Ben Shelton (USA/20) vier weitere Top-20-Stars. Zudem werden auch Publikumsliebling Gael Monfils (FRA) und der Italiener Matteo Berrettini in Wien aufschlagen.

Dieses hochkarätige "Line-Up" hat zur Folge, dass es bereits in der ersten Runde zu einigen "Krachern" kommen könnte. So wäre es laut aktuellem Stand möglich, dass es zum Auftakt zu einem Aufeinandertreffen zwischen Jannik Sinner und Grigor Dimitrov kommen könnte. Oder sogar eine Hammer-Partie zwischen Daniil Medvedev und Ben Shelton wäre denkbar. Zur Erinnerung: Medvedev stand unlängst im Endspiel der US Open, und Shelton stürmte in New York zum ersten Mal in das Semifinale eines Grand-Slam-Turniers. Bereits zu Saisonbeginn hatte das 20-jährige US-Supertalent aus Atlanta bei den Australian Open in Melbourne das Viertelfinale erreicht.

Thiems erster Auftritt am Dienstag

Ben Shelton sorgte bei den US Open auch mit seinen Aufschlägen für Schlagzeilen. Der Sohn des früheren Profispielers Bryan Shelton donnerte sein Service mit bis zu 239 Stundenkilometern über das Netz – damit stellte er beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres auch einen Geschwindigkeitsrekord auf. Man darf gespannt sein, wie sich einer der zukünftigen Topstars auf der ATP-Tour bei seiner Wien-Premiere schlagen wird. Shelton reiht sich jedenfalls nahtlos in die Riege der zukünftigen Stars ein, die in Wien gespielt haben, als sie am Sprung in die absolute Weltspitze gestanden sind. Gleiches gilt übrigens auch für den 19-jährigen Franzosen Arthur Fils, der am vergangenen Wochenende für Europa beim Laver Cup gespielt hat und heuer in Wien ebenfalls sein großes Können zeigen wird. Die Erstrunden-Matches bei den Erste Bank Open werden zwischen Montag, 23. Oktober, und Mittwoch, 25. Oktober, ausgetragen. Der erste Auftritt von Dominic Thiem, der für sein Heimturnier eine Wildcard erhalten hat, ist für Dienstag (24.10.) geplant.

"Bei diesem Teilnehmerfeld geht es ab dem ersten Match des Hauptbewerbes so richtig zur Sache. Spiele, die bei einem Grand-Slam-Turnier erst im Viertel- oder Semifinale auf dem Programm stehen, könnte es bei den Erste Bank Open bereits in der ersten Runde geben. Das sagt sehr viel über die Besetzung aus", betont Turnierdirektor Herwig Straka.