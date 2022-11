Erster Sieg für Casper Ruud bei Exhibition-Tour gegen Rafael Nadal

Bei der vierten Station der Latin-America-Exhibition-Tour von Rafael Nadal und Casper Ruud in Ecuador klappte es endlich mit dem ersten Sieg des Norwegers.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 28.11.2022, 18:04 Uhr

© Instagram Casper Ruud und Rafael Nadal posieren in Ecuadors Hauptstadt Quito

Die Off-Sesaon für Rafael Nadal und Casper Ruud hat bisher nicht viel mit Entspannung auf der heimischen Couch zu tun: Just nach dem Jahresabschlussturnier 2022 - den ATP Finals in Turin - machten sich der Spanier und sein norwegischer Sportskollege zu einer Exhibition-Tour durch Süd- und Mittelamerkia auf, nicht ohne das der Mallorquiner noch einen zweitägigen Auftritt bei einem Amateur-Golf-Turnier gemeinsam mit seinem Barca-Onkel Miguel Angel Nadal einschob.

Bis zum gestrigen Tag waren beide Auftritte (Argentinien, Brasilien) der French-Open-Finalisten des gerade abgelaufenen Tennisjahres an den 22-fachen Grand-Slam-Sieger gegangen. Während sich der "Stier aus Manacor) in Buenos Aires mit 7:6 (8), 6:2 durchsetzen konnte, hieß das Ergebnis in Belo Horizonte schlussendlich 7:6 (4), 7:5.

Fußball zum Zeitvertreib am Flughafen

In Quito, Ecuador, war es aber nun so weit: Ruud konnte sich mit zweimal 6:4 zum ersten Mal während der Latin-America-Exhibition-Tour gegen den ehemaligen Weltranglisten-Ersten durchsetzen. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass bei der Station in Santiago de Chile, Chile, der Skandinavier nicht mit von der Partie war, weshalb Nadal mit dem Weltranglisten-86. und Lokalmatador Alejandro Tabilo vorlieb nehmen musste. Der Iberer setzte sich mit 7:6 (6), 6:3 gegen den 25-Jährigen durch.

Mit dem Flieger geht es nun nach Bogota, Kolumbien und weiter nach Mexico City, wo am 1. Dezember die Showkampf-Tournee dann auch zu Ende geht. Apropos Fliegen: Ein Video von Nadal, Ruud und einigen Betreuern ging kürzlich viral, in dem die genannten Herren um 2Uhr früh am Flughafen Belo Horizonte zu sehen sind, wie sie sich mit etwas Fußball die Zeit vertreiben. Ein echter Hingucker...